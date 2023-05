Je näher wir uns auf die Apple Worldwide Developers Conference zubewegen, desto mehr Gerüchte tauchen rund um die Entwicklerkonferenz auf. Dabei steht unter anderem iOS 17 im Fokus. Nachdem wir hier und dort in den letzten Tagen bereits ein paar Informationen zu iOS 17 erhalten haben, geht es nun mit den nächsten Gerüchten weiter.

Glaubt man den jüngsten Gerüchten, so wird Apple seiner Karten-App unter iOS 17 eine neue Live-Aktivität verpassen. Demnach wird der iPhone Sperrbildschirm im oberen Bereich das Datum und die Zeit anzeigen und in der unteren Bildschirmhälfte wird es Navigationsanweisungen geben.

Darunter werden die Anzahl der ungelesenen Benachrichtigungen sowie die Icons für die Taschenlampe und die Kamera App angezeigt. Ein Wischen nach oben auf dem Sperrbildschirm erweitert die Benachrichtigungszentrale und zeigt alle Benachrichtigungen an.

Die Gerücht stammen von Leaker @analyst941, der bereits in der Vergangenheit die ein oder andere Information zu bevorstehenden Apple Produkten gelenkt hat. Unter anderem berichtete er im Vorfeld der iPhone 14 Pro Ankündigung von der Dynamic Island.

Love it or don’t, Apple doesn’t care – this is the new Maps “Live Activity” for Lock Screen (all iPhones).

– Seamless transition when unlocking.

– View notifications over the map by swiping up as usual.

– shows most Lock Screen elements until unlocked (except widgets afaik). pic.twitter.com/7PUwRUXgVx

— 941 (@analyst941) May 8, 2023