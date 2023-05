Apple-CEO Tim Cook hat kürzlich auf Schwellenländer wie Indien als Lösung für die abflachenden Wachstumsraten in gesättigten Märkten wie den USA und Europa hingewiesen. Eine Möglichkeit, das Wachstum in neuen Märkten anzukurbeln, wäre laut Bloombergs Mark Gurman, wenn Apple ein älteres iPhone SE für den lokalen Gegenwert von 199 US-Dollar verkaufen würde.

Das iPhone SE zu einem günstigeren Preis verkaufen

Der weltweite Smartphone-Markt ist nun schon seit über einem Jahr rückläufig. Der Upgrade-Zyklus hat sich bereits in den letzten Jahren verlangsamt, bis zu dem Punkt, an dem der Nutzer durchschnittlich sein Smartphone drei bis vier Jahre lang behält, bis er ein neues Gerät kauft.

Wenn Apple zu den Zeiten zurückkehren will, in denen der iPhone-Absatz jedes Jahr deutlich wuchs, wird dies in den Schwellenländern geschehen. China war einst Apples Wachstumsmotor und bescherte Apple in den ersten sechs Jahren stetig wachsende Umsätze. Dieses Wachstum erreichte 2015 seinen Höhepunkt, dank der Einführung des iPhone 6 Ende 2014 in einer Region, die einen enormen Nachholbedarf für ein iPhone mit größerem Bildschirm hatte. Dieser Aufwärtstrend ist mittlerweile jedoch nicht mehr vorhanden.

Indien ist zweifelsohne die nächste große Wachstumschance für Apple. Während ein Großteil der Bevölkerung immer noch in Armut lebt, sieht das Bild in Großstädten wie Mumbai und Delhi anders aus, wo es eine schnell wachsende Mittelschicht gibt. CEO Tim Cook und CFO Luca Maestri erwähnten Indien mehrmals in der Telefonkonferenz letzte Woche, und es war eines von drei Ländern, die eine Verdoppelung des iPhone-Umsatzes verzeichnen konnten.

Cook sagte, er glaube, dass Indien an einem Wendepunkt stehe, an dem das Land zu einem wichtigen Markt für Premium-Produkte wie das iPhone werde. Das durchschnittliche Einkommen steigt zwar stetig in Indien, aber je höher die Kosten für den Eintritt in das Apple-Ökosystem sind, desto langsamer wird das Wachstum von Apple sein. Deswegen sollte Apple den potenziellen Kunden entgegenkommen, so Mark Gurman.

Der Branchen-Experte schlug bereits vor einem Jahr vor, dass Apple ein älteres iPhone SE in Schwellenländern für umgerechnet 199 US-Dollar verkaufen sollte. Ein Gerät zum Preis von 200 Dollar könnte in Regionen wie Afrika, Südamerika und Teilen Asiens, die derzeit Android-Hochburgen sind, Fuß fassen. Dadurch könnte Apple mehr Kunden für seine Dienste gewinnen, was ein Low-End-iPhone für Apple auf lange Sicht sehr lukrativ machen könnte. In seinem Newsletter bekräftigte Gurman seine Aussagen noch einmal und sagte, dass Apple, wenn die Schwellenländer tatsächlich die Märkte sind, in denen das künftige Wachstum zu finden ist, „dies vielleicht einfach tun muss“.

In Anbetracht der wachsenden Bedeutung der Dienstleistungseinnahmen für Apple wäre es sinnvoll, neue Kunden an Bord zu holen, auch wenn das Unternehmen mit dem ersten Hardwareverkauf wenig verdient. Der Lebenszeitwert eines Apple-Kunden ist jedoch enorm. Die Tatsache, dass Apple die 199 Dollar teure Apple Watch Series 3 so lange verkauft hat, deutet darauf hin, dass dies eine äußerst erfolgreiche Strategie war. Ein 199-Dollar-iPhone würde sich in den Schwellenländern wahrscheinlich ebenso gut verkaufen.