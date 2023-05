Falls ihr euch bereits die Frage gestellt habt, wann die finale Version von iOS 16.5, iPadOS 16.5, watchOS 9.5 und Co. erscheinen wird, so gibt es nun die Antwort von Apple. In der kommenden Woche wird es soweit sein.

Apple bestätigt: iOS 16.5 und watchOS 9.5 erscheinen spätestens nächste Woche

Die Beta-Phase zu den kommenden Software-Updates laufen schon seit ein paar Wochen. In Kürze werden alle Nutzer – und nicht nur Beta-Tester – von den Updates profitieren. Woher stammt die Info? Im Laufe des heutigen Nachmittags hat Apple die „Apple Watch Pride Edition 2023“ angekündigt. In diesem Zusammenhang informierte Apple auch über die Freigabe von iOS 16.5 und watchOS 9.5.

Apple schreibt

Das neue Pride Celebration Zifferblatt und iOS Hintergrundbild wird nächste Woche verfügbar sein und erfordert watchOS 9.5 und iOS 16.5.

Mit anderen Worten: Nächste Woche erscheinen die Updates. Dann wird Apple nicht nur iOS 16.5 und watchOS 9.5 ausliefern, sondern auch iPadOS 16.5, macOS 13.4, tvOS 16.5 und HomePod Software 16.5. Die Neuerungen zu iOS 16.5 und iPadOS 16.5 findet ihr hier.

Wir können uns gut vorstellen, dass Apple heute Abend den Release Candidate zu den kommenden Updates freigeben wird. Am kommenden Montag (15. Mai 2023) könnte dann die finale Version für Jedermann erscheinen.