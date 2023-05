Apple hat vor wenigen Augenblicken die Apple Watch Pride Edition 2023 offiziell angekündigt. Um die weltweite LGBTQ+ Community und die Gleichstellungsbewegung zu unterstützen, hat Apple ein neues Pride Edition Sportarmband vorgetsellt, das mit einem passenden Zifferblatt und iOS Hintergrundbild kommt.

Apple Watch Pride Edition 2023 offiziell vorgestellt

Seit vielen Jahren unterstützt Apple die LGBTQ+ Community. Vor wenigen Tagen hatte sich bereits angedeutet, dass Apple auch in diesem Jahr wieder eine spezielle Apple Watch Pride Edition auflegen wird. Inspiriert von der Stärke und Schönheit der LGBTQ+ Community zeigt das neue Sportarmbanddesign die ursprünglichen Regenbogenfarben der Pride-Flagge und fünf weitere Farben: Schwarz und Braun symbolisieren die People of Color und die Latinx-Communitys und sowie diejenigen, die an HIV/AIDS gestorben sind oder damit leben, während Hellblau, Rosa und Weiß für Transgender und nicht-binäre Personen stehen.

Weiter schreibt Apple

Das neue Pride Celebration Zifferblatt und das iOS Hintergrundbild würdigen die gemeinsame Stärke und gegenseitige Unterstützung der LGBTQ+ Community. Es scheint als wandern bunte Formen vom Armband in das Display der Apple Watch und reagieren, wenn Nutzer:innen das Handgelenk heben und bewegen oder auf das Display tippen. Das dazugehörige Hintergrundbild ist eine weitere lebendige Interpretation des diesjährigen Pride-Designs und bewegt sich dynamisch, wenn Anwender:innen das iPhone entsperren.

Ab wann?

Ein paar Tage müssen wir uns noch gedulden. Das Pride Edition Sportarmband kann ab dem 23. Mai 2023 über die Apple Webseite bestellt werden und wird ab dem 24. Mai 2023 in den Apple Stores für 49 Euro erhältlich sein.

Das neue Pride Celebration Zifferblatt und iOS Hintergrundbild wird nächste Woche verfügbar sein und erfordert watchOS 9.5 und iOS 16.5.