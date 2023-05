Der YouTuber Unbox Therapy zeigte vor Kurzem ein Dummy-Modell des iPhone 15 Pro Max, das von einem Case-Hersteller erstellt wurde. Diese Nachbildung basiert angeblich auf frühen CAD-Renderings. Der auffälligste Unterschied bei der Nachbildung sind die deutlich schmaleren Display-Ränder.

iPhone 15 Pro Max Dummy im Hands-On

Laut Unbox Therapy sind die Display-Ränder des iPhone 15 Pro Max annähernd halb so breit wie beim Vorgängermodell, dem iPhone 14 Pro Max. Dies deutet darauf hin, dass Apple in diesem Bereich erhebliche Fortschritte gemacht hat.

Gerüchte und geleakte Informationen weisen darauf hin, dass beide Modelle der iPhone 15 Pro-Reihe im Vergleich zum iPhone 14 Pro dünnere und stärker gewölbte Ränder haben werden. Es wird erwartet, dass diese Designänderung den neuen iPhones eine ähnliche Ästhetik wie der Apple Watch verleihen wird. Es wird angenommen, dass das größere 6,7 Zoll iPhone 15 Pro Max die geringsten Display-Ränder haben wird.

Der prominente Leaker Ice Universe hatte im März behauptet, dass das iPhone 15 Pro Max den Rekord des Xiaomi 13 brechen wird, das derzeit mit 1,81 mm den Titel für das Smartphone mit den schmalsten Rändern hält. Laut Ice Universe wird das iPhone 15 Pro Max eine Randbreite von nur 1,55 mm vorweisen. Zum Vergleich: Die Ränder des iPhone 14 Pro messen 2,17 mm, das Samsung Galaxy Ultra S23 kommt auf 1,95 mm.

Die in dem Video gezeigte Tastenanordnung entspricht den ursprünglichen Gerüchten über die iPhone 15 Pro Modelle. Es verfügt über eine einzige, einheitliche Lautstärketaste und eine zusätzliche, per Software konfigurierbare Taste anstelle des Stummschalters. Dies deutet darauf hin, dass das Mockup noch auf einer früheren Entwicklungsversion des iPhone 15 Pro Max basiert. So sind mittlerweile neue Gerüchte aufgetaucht, in denen es heißt, dass die Lautstärketasten auf den tatsächlichen iPhone 15 Pro-Modellen separat sein werden, abweichend von der Konfiguration des Mockups.