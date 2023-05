General Motors (GM) hat mit der Einstellung von Mike Abbott, Apples ehemaligen Leiter des iCloud-Teams, einen bedeutenden Schritt zur Stärkung seiner Softwarekapazitäten unternommen. GM gab bekannt, dass Abbott dem Unternehmen als Executive Vice President of Software beitreten und direkt an CEO Mary Barra berichten wird.

GM bereitet sich auf eigene Auto-Software vor

Während seiner fünfjährigen Tätigkeit bei Apple war Abbott in leitender Position für die iCloud-Dienste und -Infrastruktur zuständig, wozu auch die Verwaltung so populärer Funktionen wie iMessage und FaceTime gehörte. Bei GM wird Abbott die Leitung einer neu geschaffenen, integrierten End-to-End-Softwareorganisation übernehmen. Dieses Team wird sich auf die Entwicklung von Fahrzeug- und Unternehmenssoftwaretechnologien, die Bereitstellung digitaler Dienste und mehr konzentrieren.

Die Entscheidung von GM, Abbott einzustellen, spiegelt die Erkenntnis des Unternehmens wider, dass Software in der sich rasch wandelnden Transportbranche eine zentrale Rolle spielt. Die Automobilindustrie erlebt einen Wandel von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren hin zu Elektrofahrzeugen, und Software gilt als Katalysator für die Neudefinition der gesamten Kunden- und Unternehmenserfahrungen.

Die Ernennung von Abbott kommt für GM zu einem wichtigen Zeitpunkt, da das Unternehmen vor kurzem seine Entscheidung bekannt gegeben hat, Apple CarPlay zugunsten einer eigenen, auf Android Automotive basierenden Fahrzeugsoftware aufzugeben. GM möchte das Unterhaltungsangebot im Auto vollständig in die eigene Hand nehmen und von der Umstellung der Branche auf Elektrofahrzeuge profitieren. Während CarPlay aufgrund seiner nahtlosen Integration mit iPhones bei den Fahrern sehr beliebt ist, sieht GM die Chance, durch seine eigene Softwareplattform ein einzigartiges und maßgeschneidertes Erlebnis zu bieten.

Abbotts Erfahrung in der Leitung der Softwareentwicklung bei Apple in Kombination mit seinem Verständnis für Cloud-Dienste und -Infrastruktur stellt eine gute Ausgangsposition dar, um zur Software-Strategie von GM beizutragen. Mit seiner Ernennung kommt eine weitere ehemalige Apple-Führungskraft in die Automobilindustrie, während Apples Bemühungen um das Project Titan in gewisser Weise weiter voranschreiten.