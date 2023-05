Der Konkurrenzkampf der Smartphone-Kameras ist immer ein intensiver Wettbewerb zwischen den Tech-Giganten. Und so ist es nicht verwunderlich, dass CNET auch das iPhone 14 Pro und das Samsung S23 Ultra miteinander verglichen hat. Nachdem Hunderte von Fotos geschossen und die Ergebnisse akribisch geprüft wurden, kam man jedoch zu einem überraschenden Ergebnis: Es gibt keinen eindeutigen Sieger. Die Wahl zwischen den beiden Geräten hängt von den persönlichen Vorlieben und der Art der Fotos ab, die man aufnehmen möchte.

iPhone 14 Pro vs. Samsung S23 Ultra

Zweifellos verfügt das Samsung S23 Ultra über beeindruckende Kameraspezifikationen, die auf den ersten Blick denen des iPhone 14 Pro überlegen sind. Mit seinem 10-fachen Teleobjektiv und der eindrucksvollen 200-Megapixel-Hauptkamera hatte das S23 Ultra das Potenzial, Apple eine Lektion in Sachen Flaggschiff-Handyfotografie zu erteilen. Die Hoffnung war, dass ein gesunder Wettbewerb zu Fortschritten führen würde, von denen alle Smartphone-Nutzer profitieren würden.

Trotz der vielversprechenden Eigenschaften des S23 Ultra konnte sich das iPhone 14 Pro behaupten und zeigte in verschiedenen Aspekten bemerkenswerte Leistungen. Bei der Bildverarbeitung neigen beide Geräte dazu, Bilder zu stark zu bearbeiten. Das iPhone zeichnete sich jedoch durch einen natürlicheren Look aus, was dem Gerät einen Vorteil in dieser Kategorie verschaffte. Bei der Gesichtserkennung zeigte das iPhone eine überragende Intelligenz, indem es sich genau auf das gewünschte Motiv konzentrierte, anstatt sich von Gesichtern im Hintergrund ablenken zu lassen.

Der Kampf um den Porträtmodus war knapp, wobei Stephen Shankland von CNET schließlich Samsung den Sieg für die bessere Motivtrennung zusprach. Aus persönlichen Erwägungen heraus könnten manche jedoch das iPhone bevorzugen, da es realistischere und weniger künstlich verstärkte Ergebnisse liefert. Der 50-Megapixel-Sensor des S23 Ultra hat mehr Details eingefangen, obwohl Shankland den interpolierten 200-Megapixel-Modus des Geräts als reine Spielerei bezeichnete.

Die Weitwinkelfunktionen der beiden Smartphones lieferten interessante Ergebnisse. Während Samsung eine breitere Ansicht bot, wirkten die Aufnahmen von Apple natürlicher und angenehmer für das Auge. Bei schlechten Lichtverhältnissen stellte das S23 Ultra das iPhone in den Schatten, indem es klarere und detailliertere Bilder aufnahm. Allerdings gab es Unstimmigkeiten darüber, welche Kamera bei der Aufhellung von Nachtszenen besser abschnitt.

Das herausragende Merkmal des S23 Ultra war sein beeindruckendes Teleobjektiv mit 10-fachem optischen Zoom im Vergleich zum 3-fachen Zoom des iPhone. Dies trug zu Samsungs Dominanz in der Kategorie Teleobjektiv bei. Angesichts von Gerüchten über ein neues Periskop-Objektiv für das iPhone 15 Pro Max ist jedoch zu erwarten, dass Apple diese Lücke in naher Zukunft schließen wird.

Die Ultraweitwinkel-Funktionen waren ein weiterer Bereich, in dem das iPhone triumphierte: Es lieferte schärfere Bilder und gab die Farben natürlicher wieder. Nach einem ausführlichen Vergleich kommt Stephen Shankland zu dem Schluss, dass der 10fach-Zoom des Samsung S23 Ultra zwar eine große Flexibilität für kreative Aufnahmen bietet, das iPhone aber natürlichere Ergebnisse liefert und von einer besseren Kamera-App profitiert. Letztendlich gibt es in diesem Wettbewerb keinen eindeutigen Gewinner.