Am heutigen Abend steigt die Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Real Madrid gegen Manchester City. Los geht es um 21:00 Uhr und Amazon Prime Kunden (hier könnt ihr Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen) können die Begegnung kostenlos und exklusiv auf Prime Video verfolgen.

Real Madrid gegen Manchester City im Live-Stream [Champions League]

Die Deutschen Mannschaften haben sich bereits aus der Champions League verabschiedet. Nichtsdestotrotz steht am heutigen Abend eine Partie an, die den ein oder anderen Fußball-Fan vor die Mattscheide locken wird. Real Madrid trifft auf Manchester City. Ist es das vorgezogene Finale? Fest steht, dass ein echter Fußball-Knaller in der Champions League bevorsteht. Beide Mannschaft gehören definitiv zu den besten Mannschaften Europas und werden alle dafür geben, die heutige Partie für sich entscheiden zu können.

Prime-Mitglieder in Deutschland können das Spiel im Rahmen ihrer Mitgliedschaft kostenfrei auf Prime Video ansehen. Nicht-Prime-Mitglieder in Deutschland können eine 30-tägige kostenlose Testversion von Prime starten. Weitere Informationen findet ihr unter amazon.de/prime.

Lust auf Fußball? Dan schaltet heute Abend ein. Spielbeginn ist um 21:00 Uhr. Das Vorprogramm startet bereits um 20:00 Uhr. Die Übertragung könnt ihr im Web sowie auf einer Vielzahl an Geräten verfolgen. Das Spiel wird live und exklusiv bei Prime Video übertragen.

-> Hier geht es zur kostenlosen Prime Test-Mitgliedschaft