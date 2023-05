In den letzten Monaten ist ein mysteriöser Twitter-Account unter dem Benutzernamen Analyst941 aufgetaucht, der behauptet hatte, Insider-Informationen über kommende Apple-Software-Releases zu haben. Der Leaker teilte detaillierte Informationen über erwartete Funktionen in iOS 17, watchOS 10 und mehr. Am Mittwochmorgen verschwand Analyst941 jedoch mit den Worten, dass seine Quelle durch eine „mehrstufige verdeckte Operation“ identifiziert und gefeuert wurde.

Analyst941 erlangte erstmals im vergangenen Herbst Aufmerksamkeit, als er frühzeitig Details über die Dynamic Island des iPhone 14 Pro enthüllte. Später teilte der Leaker unter anderem angebliche Details über iOS 17 und watchOS 10 Features, die sich noch auf der WWDC im Juni bestätigen müssen.

In öffentlichen Beiträgen auf Twitter hatte Analyst941 bekannt gegeben, dass es sich bei der Quelle um ein Geschwisterteil handelte, der in Apples Software-Team arbeitete und direkt mit Craig Federighi, Apples Senior Vice President of Software Engineering, zusammenarbeitete. Es schien unklug, solch spezifische Details über die Identität der Quelle preiszugeben.

Letzte Woche behauptete Analyst941 schließlich, dass Apple daran arbeitet, Final Cut Pro und Logic Pro auf das iPad zu bringen, wobei Final Cut Pro für 2024 und Logic Pro für 2025 geplant sei. Nur wenige Tage später kündigte Apple jedoch beide Apps offiziell für das iPad an, mit einem Veröffentlichungsdatum für den 23. Mai 2023, was dem Zeitplan von Analyst941 widersprach. Dies ließ Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Leakers aufkommen. Oder hatte seine Quelle falsche Informationen zugespielt bekommen?

Und so kam es, wie es kommen musste. Am Mittwoch postete Analyst941 eine „Abschiedsnachricht“ in den MacRumors-Foren und versuchte, die Verwirrung um Final Cut Pro und Logic Pro zu erklären. Demnach hat Apple die Veröffentlichungstermine 2024 und 2025 als Teil einer verdeckten Operation, an der ein einzelner Mitarbeiter des Unternehmens beteiligt war, platziert. Als diese Daten auf dem Twitter-Konto von Analyst941 auftauchten, konnte Apple die Quelle identifizieren.

Berichten zufolge handelte es sich bei der Quelle von Analyst941 um seine Schwester, die von Apple entlassen wurde, nachdem die undichten Stellen auf sie zurückgeführt wurden. Eine Bestätigung gibt es jedoch hierfür nicht. An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Wahrheitsgehalt der Geschichte von Analyst941 nach wie vor ungewiss ist, und es ist unwahrscheinlich, dass wir jemals Gewissheit haben werden. Angeblich fürchten sowohl der Leaker als auch seine Schwester nun mögliche rechtliche Schritte von Apple.

The leaker @Analyst941 has deleted their account. On the MacRumors forums, they say a “multi-step sting” got their source (their sister?) fired by Apple.

The account said Final Cut Pro would come to iPad in 2024. Was that the “sting” that got them caught? Or was it BS all along? pic.twitter.com/DM0EXI8kjl

— Chance Miller (@ChanceHMiller) May 10, 2023