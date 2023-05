Im April lief mit „Ghosted“ ein neuer, vielversprechender Film exklusiv auf Apple TV+ an. Auch wenn wir uns den Apple Original Film bis dato noch nicht angeguckt haben, machen der Trailer und die bisherigen Clips, Lust auf mehr. Um weiter die Werbetrommel für „Ghosted“ zu rühren, wurde nun der Clip „ A Conversation with Chris Evans & Ana de Armas“ auf YouTube veröffentlicht.

Apple TV+: „Ghosted – A Conversation with Chris Evans & Ana de Armas“

In „Ghosted“ verliebt sich Cole (Chris Evans) Hals über Kopf in die rätselhafte Sadie (Ana de Armas) – macht dann aber die schockierende Entdeckung, dass sie eine Geheimagentin ist. Bevor sie sich für ein zweites Date entscheiden können, werden Cole und Sadie auf ein internationales Abenteuer mitgerissen, um die Welt zu retten.

Neben Evans und de Armas sind in „Ghosted“ ebenfalls auch Adrian Brody, Mike Moh, Amy Sedaris, Tim Blake Nelson und Tate Donovan zu sehen.

In dem eingebundenen Clip „Ghosted – A Conversation with Chris Evans & Ana de Armas“ sprechen die beiden Hauptdarsteller über den Film. In der Clipbeschreibung heißt es: „Die Chemie ist außerhalb des Messbaren. Die Beziehung ist aus den Fugen geraten.“

Zuvor hatte Apple bereits den offiziellen Trailer sowie die Clips „Ghosted – An Inside Look“ sowie „Ghosted – Blooper Reel“ veröffentlicht.