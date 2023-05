Die Apple Watch hat erneut ihre lebensrettenden Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Ein Mann aus Minnesota dankt seiner cleveren Uhr dafür, dass sie die Rettungskräfte alarmiert hat, nachdem er in seiner Nachbarschaft von einem Auto angefahren worden war. Michael Brodkorb stand in seiner Einfahrt, als er das Geräusch eines Autos in der Nähe hörte und beschloss, der Sache nachzugehen. Als er ein paar Schritte auf die Straße ging, wurde er unvermittelt von dem Fahrzeug angefahren, das rücksichtslos weiterfuhr. Doch die Sturzerkennungsfunktion der Apple Watch kümmerte sich um Hilfe.

Apple Watch alarmiert Rettungskräfte

Glücklicherweise trug Brodkorb zum Zeitpunkt des Unfalls seine Apple Watch und so erkannte das Gerät den Aufprall sofort als schweren Sturz. Als Brodkorb nicht auf die Benachrichtigung reagierte, setzte die Uhr automatisch einen Notruf ab und schickte zusätzlich Textnachrichten an die von ihm angegebenen Notfallkontakte.

Brodkorb berichtete in einem Interview mit CBS News von dem Vorfall und äußerte seinen Schock über die Wucht des Aufpralls:

„Ich ging ein paar Schritte auf die Straße hinaus, und das Auto kam um die Ecke und traf mich einfach. Ich war einfach schockiert. Ich meine, allein die schiere Wucht, mit der man von so einem Fahrzeug angefahren wird.“

Er betonte den Ernst der Lage und räumte ein, dass seine Apple Watch eine entscheidende Rolle für seine Rettung spielte:

„Die Apple Watch wusste, dass ich schwer gestürzt war und nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne reagierte, also rief die Uhr den Notruf. Ich lag da, und meine Familie musste rauskommen und mich suchen. Das ist ein heikles Szenario.“

Tim Cook wünscht gute Besserung

Beeindruckt von den lebensrettenden Fähigkeiten der Apple Watch, beschloss Brodkorb, sich an Apple CEO Tim Cook zu wenden, um von sein Erlebnis zu berichten. Obwohl er nicht mit einer Antwort gerechnet hatte, überraschte Cook ihn mit einer Nachricht, in der er ihm eine schnelle Genesung wünschte. Cook betonte auch, dass dieser Vorfall zeige, wie wichtig es sei, solche Funktionen in Apple-Produkte einzubauen.

Nach dem Unfall gelang es der Polizei, den 17-jährigen Fahrer zu identifizieren, der für den Zusammenstoß verantwortlich war. Die Familie des Teenagers hatte sich nach dem Vorfall proaktiv an die Behörden gewandt. Die Polizei hat den Jugendlichen inzwischen befragt und schließt derzeit ihre Ermittlungen ab.

Die Erfahrung von Brodkorb ist ein weiterer Beweis für den Wert der Sturzerkennungstechnologie in der Apple Watch, die in kritischen Situationen schnell Notdienste benachrichtigen und Kontakte alarmieren kann. Die Sturzerkennung setzt die Sensoren der Apple Watch (ab Series 4) ein, um einen schweren Sturz zu erkennen. Wenn die Apple Watch feststellt, dass der Träger sich nach einem vermutlichen Sturz ungefähr eine Minute nicht bewegt hat, beginnt ein Countdown von 30 Sekunden. Während dieser Zeit wird mit einem haptischen Feedback auf das Handgelenk getippt und ein Alarmton ausgesendet. Der Hinweiston wird lauter, sodass man selber oder jemand in der Nähe ihn hören kann. Wenn der Benutzer nicht eingreift, ruft das Gerät automatisch den Notdienst mit einer aufgezeichneten Nachricht und der Standortinformation an.