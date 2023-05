Rabatt-Aktionen zu iTunes Karten bzw. Apple Geschenkkarten sind in letzter Zeit seltener geworden und auch der Rabatt fällt deutlich niedriger aus, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Nichtsdestotrotz gibt es von Zeit zu Zeit ein paar Aktionen, mit denen man Geld sparen kann, so im jüngsten Fall bei Rewe. Dort erhalten ihr beim Kauf einer Apple Geschenkkarte die 20-fachen Payback-Punkte.

Seit Anfang der Woche und noch bis kommenden Sonntag (14. Mai 2023) erhaltet ihr bei Rewe 20-fach Payback-Punkte, wenn ihr eine Apple Geschenkkarte kauft. Die 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro Geschenkkarte nehmen an der Aktion teil.

Im Kleingedruckten heißt es unter anderem

Aktion gültig vom 08. bis 14.05.2023 in allen teilnehmenden Märkten und online auf rewe-kartenwelt.de für die aufgeführten Apple-Geschenkkarten und Wertstufen. Artikelabgabe nur in haushaltsüblichen Mengen und nur, solange der Vorrat reicht. Einmali und nicht nachträglich einlösbar. Für die Einlösung im Markt eCoupon aktivieren und die (mobile) Payback Karten an der Kasse vorlegen. Für die Einlösung auf rewe-kartenwelt.de Payback Kundennummer hinterlegen, eCouponaktivieren und Payback Punkte erhalten. Es gelten zusätzliche AGB.