Apple TV+ hat einen Trailer für die kommende Drama-Serie „The Crowded Room“ veröffentlicht, in der Tom Holland die Hauptrolle spielt und die er auch produziert hat. Die Serie wurde von dem Oscar-prämierten Autor Akiva Goldsman entwickelt und startet am 9. Juni 2023 weltweit auf Apple TV+. Sie wird aus zehn Episoden bestehen, wobei die ersten drei direkt zum Start veröffentlicht werden, gefolgt von einer wöchentlichen Veröffentlichung einer neuen Episode jeden Freitag bis zum 28. Juli 2023.

„The Crowded Room“ auf Apple TV+

„The Crowded Room“ folgt der Geschichte von Danny Sullivan (gespielt von Tom Holland), der 1979 wegen seiner Beteiligung an einer Schießerei in New York City verhaftet wird. Die Serie hat die Form eines fesselnden Thrillers, der Dannys Lebensgeschichte durch eine Reihe von Interviews mit der engagierten Verhörspezialistin Rya Goodwin (gespielt von Amanda Seyfried) darstellt. Im Laufe der Interviews erfahren die Zuschauer mehr über die mysteriösen Ereignisse aus Dannys Vergangenheit, die ihn geprägt haben und zu einer lebensverändernden Enthüllung führen.

Zum Ensemble der Serie gehören Tom Holland, Amanda Seyfried, Emmy Rossum, Sasha Lane, Will Chase und Lior Raz. Außerdem treten Gaststars wie Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski und Zachary Golinger in der Serie auf.

„The Crowded Room“ ist eine Koproduktion zwischen Apple Studios und New Regency, wobei Akiva Goldsman über sein Banner Weed Road Productions als ausführender Produzent fungiert. Tom Holland ist ebenfalls ausführender Produzent, neben Alexandra Milchan für EMJAG Productions und Arnon Milchan, Yariv Milchan und Michael Schaefer von New Regency. Kornél Mundruczó führte bei mehreren Episoden, einschließlich des Pilotfilms, Regie und fungiert ebenfalls als ausführender Produzent.