Anker 620 MagGo Phone Grip ist da. Nachdem wir euch erst gestern auf die für iPhone-zertifizierte Anker MagGo 737 3-in-1-Ladestation aufmerksam gemacht haben, hat Anker noch ein weiteres magnetisches Accessoire für euer iPhone in Petto.

Anker 620 MagGo Phone Grip: Einfach mag(net)isch gut

Anker erweitert sein Portfolio und bringt ein weiteres Produkt aus der MagGo-Produktreihe auf den Markt. Das Ganze hört auf den Namen Anker 620 MagGo Phone Grip.

Ihr kennt das vielleicht. Alle Hände voll zu tun, doch wohin mit dem Handy? Der Anker 620 MagGo Phone Grip bekämpft genau dieses Problem. Einfach das magnetische Accessoire am Smartphone an- und in die gewünschte Form bringen. Ob am Kühlschrank, dem Fitnessgerät beim Sport, am Geländer im Freien oder zusammengerollt als praktischer Tischständer.

Anker 620 MagGo Phone Grip sorgt für Flexibiltät und kostet 23,99 Euro. Zum Verkaufsstart könnt ihr auf der Amazon Produktseite eine 15 Prozent Gutschein aktivieren, so dass sich der Preis auf 20,39 Euro reduziert.

Anker Magnetic Phone Grip (MagGo), Schweißbeständig, 620 Magnetischer Smartphone Griff mit... EINRASTEN UND FIXIEREN: Befestige dein Smartphone sicher an jedem Fitnessgerät in idealer...

DOPPELTE ANZIEHUNGSKRAFTt: Die doppelseitigen Magnete bieten ultimativen Komfort und Vielseitigkeit....

Apropos flexibel. Wenn wir schon die MageGo-Reihe von Anker thematisieren, blicken wir noch auf drei weitere Accessoires des Lineups. Zu erwähnen sind die magnetischen PowerBanks (Anker 622 mit 5000mAh oder Anker 633 mit 10.000mAh) oder die Anker 633-Ladestation mit integrierter PowerBank.