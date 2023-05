Wenige Wochen vor der diesjährigen Apple Worldwide Developers Conference stehen bei Apple Themen rund um den App Store im Fokus. So macht das Unternehmen aus Cupertino aktuell auf eine unabhängige Studie (PDF-Download) aufmerksam, die ergeben hat, dass kleine Entwickler ihren Umsatz über den Apple App Store in den vergangenen zwei Jahren deutlich steigern und dabei das Wachstum großer Entwickler übersteigen konnten. Weltweit lag das Wachstum bei kleinen Entwicklern in den Jahren von 2020 bis 2022 bei 71 Prozent. Betrachtet man nur Europa, so lag das Wachstum bei 64 Prozent.

Darüberhinaus haben wir ein paar spannende Informationen zur App „Sprachen Lernen mit LENGO“ des deutschen Entwicklers und ehemaligen WWDC-Stipendiat Nils Bernschneider. Dieser konnte enorm vom App Store Small Business Programm programmieren. Natürlich dürfen an dieser Stelle auch ein paar Zahlen rund um den App Store nicht fehlen.

App Store Small Business Programm als große Chance für kleine Entwickler

Eine von Wirtschaftswissenschaftlern der Analysis Group durchgeführte unabhängige Studie ergab, dass kleine Entwickler im App Store ihr Geschäft ausbauen und mehr Kunden auf der ganzen Welt erreichen konnten, während sie das Wachstum größerer Entwickler übertreffen konnten.

Mit der Unterstützung einer breiten Palette von App Store-Tools und -Initiativen steigerten kleine Entwickler weltweit ihren Umsatz zwischen 2020 und 2022 um 71 Prozent. In Europa verzeichneten diese Entwickler eine Umsatzsteigerung von 64 Prozent, mit deutlichen Umsatzzuwächsen in Ländern wie Frankreich (122 Prozent), dem Vereinigten Königreich (58 Prozent) und Deutschland (37 Prozent). An dieser Stelle drängt sich natürlich die Frage auf, wie „kleine Entwickler“ von Apple definiert wird. Kleine Entwickler sind Entwickler, die bis zu 1 Million Dollar pro Jahr verdienen und weniger als 1 Millionen Downloads verzeichnen.

Kleine Entwickler, die mehr als 90 Prozent aller Entwickler im App Store ausmachen, konnten in allen App-Kategorien einen Gewinnanstieg verzeichnen. Insbesondere Gesundheits- und Fitness-, Sport- und Lifestyle-Apps von kleinen Entwicklern haben ihre Einnahmen in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt. Weitere Informationen hierzu, findet ihr in einem aktuellen Artikel im Apple Newsroom.

Sprachen Lernen mit LENGO

Thematisch passend, haben wir auch ein Beispiel aus Deutschland für euch. Konkret blicken wir auf die App „Sprachen Lernen mit LENGO“ des deutschen Entwicklers Nils Bernschneider. Mit der Sprachlern-App von LENGO kann man neue Vokabeln lernen, eigene Wörter hinzufügen, seine Grammatik verbessern und seinen Fortschritt verfolgen. Die App ist das Herzensprojekt von Nils Bernschneider, der mit der 2020 veröffentlichten Sprachlern-App LENGO Bildung für jeden zugänglich machen möchte und Nutzern mehr als 2800 Lektionen 29 verschiedenen Sprachen bietet.

„Als ich Mitglied im Apple Developer Program geworden bin, habe ich meine Leidenschaft gefunden“, sagt Bernschneider. „Meine Perspektive als Entwickler hat sich komplett verändert und ich liebe es, durch die von mir entwickelten Apps einen Mehrwert für andere Menschen zu schaffen.“

Nils Bernschneider ist ein 24-jähriger Student aus Bensheim, der durch das App Store Small Business Programm gefördert und vom deutschen App Store-Team empfohlen wurde. LENGO wurde 2020 im App Store gelauncht und seither knapp zwei Millionen mal auf Apple-Geräten heruntergeladen. Die App kann kostenlos heruntergeladen werden.

Zahlen & Fakten zum App Store

Wie eingangs erwähnt, haben wir noch ein paar aktuelle Zahlen & Fakten rund um den App Store und die App Economy für euch