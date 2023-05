Apple hat vor wenigen Augenblicken den zweiten Release Candidate zu macOS Ventura 13.4 veröffentlicht. Dieser folgt auf den ersten Release Candidate, der vor zwei Tagen freigegeben wurde.

macOS 13.4: Release Candidate 2 ist da

Gerade einmal zwei Tage nach der Freigabe des Release Candidate zu macOS 13.4 nutzt Apple den heutigen Abend, um einen zweiten Release Candidate zu veröffentlichen. Eingetragene Entwickler haben ab sofort die Möglichkeit, sich diesen über die macOS-interne Softwareaktualisierung (Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate) herunterzuladen. Voraussetzung ist das entsprechende Beta-Profil.

Aus den Release Notes geht hervor, dass Apple an mehreren kleinen Stellschrauben gedreht hat. So fügt das Update einen Sport-Feed in der Seitenleiste von Apple News hinzu (in Deutschland nicht verfügbar) und behebt mehrere Fehler, darunter einen, der verhindert, dass ihr euren Mac mit der Apple Watch entsperren könnt.

macOS 13.4 fügt außerdem eine vereinfachte Beta-Installationsmethode hinzu, die bereits mit iOS 16.4 eingeführt wurde. Mit dem Update können Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta-Programm, Beta-Versionen über die Systemeinstellungen auf dem Mac mit ihrer Apple ID und dem zugehörigen Passwort installieren. Ein Beta-Profil ist nicht mehr notwendig. Allerdings muss die Apple ID mit dem Entwicklerkonto oder dem Apple Beta Programm verknüpft sein.

Für gewöhnlich deklariert Apple den Release Candidate zur finalen Version, es sei denn es werden noch größere Bugs entdeckt. Dies scheint beim macOS 13.4 RC der Fall gewesen zu sein, so dass sich Apple entschieden hat, einen RC 2 zu veröffentlichen. Wir gehen davon aus, dass Apple am kommenden Montag die finale Version von macOS 13.4, iOS 16.5, iPadOS 16.5, watchOS 9.5 und Co. freigeben wird.