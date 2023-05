Disney+ verzeichnet weiterhin einen Rückgang bei den Abonnenten. Im zweiten Fiskalquartal haben sich rund 4 Millionen Kunden von dem Streaming-Dienst verabschiedet, der nun weltweit 157,8 Millionen Disney+ Abonnenten zählt. Dies liegt deutlich unter dem selbstgesteckten Ziel von 163 Millionen Abonnenten.

Disney folgt dem Netflix-Trend

Der Rückgang der Abonnentenzahlen ist hauptsächlich auf Kunden zurückzuführen, die Disney+ über HotStar abonniert hatten. Im Jahr 2020 hat Disney die indische Streaming-Plattform Hotstar übernommen und in Disney+ Hotstar umbenannt. Dabei wurden die Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic in das Angebot integriert.

Auch in den USA musste Disney einen Abgang der Abonnenten verbuchen. Hier beschlossen rund 300.000 Kunden, ihre bestehenden Abonnements nicht fortzusetzen. Trotzdem konnte Disney den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer in den USA und Europa um etwa 70 Cent steigern, was auf Preiserhöhungen zurückzuführen ist.

Leider ist das Unternehmen offensichtlich noch nicht mit den Preiserhöhungen fertig. So berichtet Engadget, dass Disney-CEO Bob Iger bereits eine erneute Preiserhöhung für die USA in Aussicht gestellt hat.

Neue Highlights im Anflug

Disney geht neben den Quartalszahlen in seinem Bericht auch auf die anstehenden Kinofilm-Neuveröffentlichungen und bevorstehenden Streaming-Highlights ein. Unter anderem werden Filme wie „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ am 30. Juni und „The Marvels“ am 10. November im Kino erwartet. Disney+ lockt mit neuen Staffeln für „The Bear“ (Staffel 2) im Juni und „Ahsoka“ (Staffel 1) im August. Die zweite Staffel von „Loki“ ist bereits bestätigt, aber es gibt noch keinen Veröffentlichungstermin.