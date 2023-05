Diejenigen, die Elon Musk auf Twitter folgen, werden seine gestrige Ankündigung vermutlich mitbekommen haben. Der Twitter-Chef kündigte Verbesserungen für Direktnachrichten an. Musk gab zu verstehen, dass es mit der neuen App-Version möglich ist, auf eine beliebige Nachricht in einem Thread per Direktnachricht zu antworten. Zudem ist es möglich, mit einem beliebigen Emoji auf eine Nachricht zu reagieren. Darüberhinaus versprach er den Start verschlüsselter Direktnachrichten. Genau dieser Startschuss ist nun erfolgt, das Ganze hat in unseren Augen allerdings einen Beigeschmack.

Twitter setzt ab sofort auf verschlüsselte Direktnachrichten

Wie angekündigt, starten am heutigen Tag die verschlüsselten Direktnachrichten auf Twitter. Während die Verschlüsselung bei iMessage, WhatsApp und vielen anderen Messengern bereits seit Jahren zum Standard gehört, fällt bei Twitter erst jetzt der Startschuss. Die Sache hat allerdings einen Haken. Die Funktion steht nur verifizierten Nutzern (Twitter Blue Abonnenten) sowie verifizierten Organisationen zur Verfügung. Kurzum: Nur zahlende Abonnenten erhalten das Feature.

Folgende Kriterien müssen laut Twitter für den Versand und Empfang von verschlüsselten Direktnachrichten erfüllt sein:

Sowohl Sender als auch Empfänger müssen die neuesten Twitter-Apps nutzen (iOS, Android, Web)

Sowohl Sender als auch Empfänger müssen verifiziert sein oder einer verifizierten Organisation angehören

Der Empfänger folgt dem Absender oder hat zuvor eine Nachricht an den Absender gesendet oder zuvor eine Direktnachrichtenanfrage vom Absender angenommen

Derzeit können verschlüsselte Nachrichten nur an einen einzigen Empfänger gesendet werden. Die Funktion soll bald Gruppen-Konversationen ausgeweitet werden.