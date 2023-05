Über die Lese-Flatrate „Amazon Kindle Unlimited“ haben wir in den letzten Monaten immer mal wieder aufmerksam gemacht. Dabei haben wir euch für regelmäßig auf verschiedene Aktionen hingewiesen. Aktuell könnt ihr den Service 30 Tage kostenlos ausprobieren. Anschließend werden monatlich 11,75 Euro und nicht mehr 9,99 Euro fällig. Kurzum: Kindle Unlimited hat eine Preiserhöhung erfahren.

Amazon Kindle Unlimited: Preiserhöhung für die Lese-Flatrate

Mit Kindle Unlimited erhaltet ihr zum monatlichen Pauschalpreis Zugriff auf über 1 Million eBooks, ausgewählte eMagazin-Abos sowie Tausende Hörbücher. Auf die Inhalte habt ihr auf allen euren Geräten über die Kindle-Lese-App Zugriff.

Amazon dreht nun an der Preisschraube und hebt den Preis für Kindle Unlimited an. Anstatt 9,99 Euro werden zukünftig 11,75 Euro fällig. Für Bestandskunden gibt es allerdings eine Übergangsregelung. So informiert der Online Händler aktuell Kindle Unlimited Abonnenten über die Preiserhöhung und gibt zu verstehen, dass diese noch bis zum 31 Juli 2023 die Möglichkeit haben, für maximal 12 Monate weiterhin den alten Preis zu bezahlen. Allerdings müssen sich diese für ein 6- oder 12-Monats-Abo entscheiden und den Preis im Voraus bezahlen.

-> Hier geht es direkt zu Kindle Unlimited