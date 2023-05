Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen in Kürze seinen Online Store in Vietnam eröffnen wird. Viele Apple Kunden in dem Land hatten sich einen „eigenen“ Apple Online Store bereits seit längerem gewünscht, am 18. Mai 2023 ist es endlich soweit.

Apple eröffnet seinen Online Store am 18. Mai in Vietnam

Apple hat eine Pressemitteilung veröffentlicht und bekannt gegeben, dass das Unternehmen am 18. Mai einen Online-Shop für den vietnamesischen Markt starten wird, der Kunden die gesamte Apple-Produktlinie und direkten Support in vietnamesischer Sprache bietet. Laut Apple bietet der Online Store Apple-Kunden den gleichen erstklassigen Service und den gleichen persönlichen Support wie Apple Store-Standorte auf der ganzen Welt.

„Wir fühlen uns geehrt, die Möglichkeit zu haben, in Vietnam zu expandieren, und freuen uns sehr, unseren Kunden mit der Einführung des Online-Apple Stores die erstklassige Betreuung und Unterstützung von Apple bieten zu können“, sagte Deirdre O’Brien, Senior Vice President of Retail and People. „Mit unserem Online-Shop können Kunden in Vietnam jetzt unser breites Sortiment an fantastischen Produkten und Dienstleistungen erkunden, mit erfahrenen Fachleuten in Kontakt treten und das Beste von Apple wie nie zuvor erleben.“

Der Apple Online Store in Vietnam wird Kunden in englischer Sprache sowie auf Vietnamesisch zur Verfügung stehen.