Elon Musk hat in der Nacht zu heute bekannt gegeneben, dass er den Posten als Twitter CEO freimachen wird. In rund sechs Wochen möchte er den Staffelstab an eine noch ungenannte Nachfolgerin übergeben. Spekulationen, wer dies sein könnte, gibt es bereits.

Im Oktober letzten Jahres hatte Elon Musk Twitter übernommen und seitdem für reichlich Wirbel gesorgt. Nach einer beträchtlichen Anzahl von heiß diskutierten Änderungen bei Twitter scheint sich das Unternehmen nun in dem Fahrwasser zu befinden, so dass Musk „guten Gewissens“ seinen Posten als CEO räumen kann.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023