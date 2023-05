Zahlreiche „The Legend of Zelda“-Fans werden dem heutigen Tag bereits entgegengefiebert haben. Ab sofort steht „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ für die Nintendo Switch bereit. In einer Welt, in der eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, gestaltet ihr euer ganz eigenes Abenteuer.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom startet auf Nintendo Switch

Die Reise beginnt. Am heutigen Freitag erscheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für Nintendo Switch. In Links neuem Abenteuer begebt ihr euch auf eine gefährliche Mission, um die Wahrheit hinter einem katastrophalen Ereignis zu ergründen, dass das Königreich ins Chaos gestürzt hat. Dafür bereist ihr die weitläufigen Landschaften Hyrules und die geheimnisvollen Himmelsinseln darüber – und wählt stets euren eigenen Weg durch ein episches Abenteuer.

Ihr entdeckt dabei neue Schauplätze, stellt euch diversen Gefahren und löst knackige Rätsel. Für all das und mehr stehen euch Links neue Fähigkeiten zur Verfügung, die sowohl euren Verstand als auch euren Einfallsreichtum fordern:

Synthese verbindet Gegenstände miteinander und ermöglicht die Kreation neuer Waffen mit unterschiedlichen Effekten.

verbindet Gegenstände miteinander und ermöglicht die Kreation neuer Waffen mit unterschiedlichen Effekten. Ultra-Hand lässt Spieler Fahrzeuge konstruieren, hilft bei der Lösung von Rätseln und kann auch im Kampf nützlich sein.

lässt Spieler Fahrzeuge konstruieren, hilft bei der Lösung von Rätseln und kann auch im Kampf nützlich sein. Zeitumkehr spult die Bewegung eines Objekts zurück und schafft so neue Pfade – oder lässt Spieler ein explosives Fass auf Gegner:innen zurückwerfen.

spult die Bewegung eines Objekts zurück und schafft so neue Pfade – oder lässt Spieler ein explosives Fass auf Gegner:innen zurückwerfen. Deckensprung lässt Spieler durch Decken von Gebäuden und Höhlen aufsteigen, um einen schnellen Ausgang zu ermöglichen.

Gleichzeitig mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint heute eine neue amiibo-Figur von Link. Wer sie scannt, erhält zusätzliche Waffen und Materialien sowie einen speziellen Stoff für Links Parasegel. Andere amiibo aus der The Legend of Zelda-Reihe geben je nach Figur ebenfalls hilfreiches Material, Waffen oder Stoffe für das Parasegel.

Passend zum neuen Spiel bringt Nintendo übrigens auch eine neue Nintendo Switch Pro Controller – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Edition sowie die Nintendo Switch-Tasche (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Edition) & -Schutzfolie auf den Markt. Bereits seit April zu haben ist zudem das Nintendo Switch – OLED-Modell – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Edition. Das Design all dieser Hardware- und Zubehörteile ist von dem neuen Nintendo Switch-Titel inspiriert und verspricht ein besonders stilechtes Spielvergnügen.