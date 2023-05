Vor kurzem haben wir uns einen von Steve Jobs unterschriebenen Scheck genauer angeschaut. Der Scheck stand bei dem Auktionshaus RR Auction zum Verkauf. Damals lag das höchste Gebot bei 16.500 Dollar. Letztendlich wechselte das Sammlerstück für stolze 106.985 Dollar den Besitzer.

Wertsteigerung à la Apple

Der Scheck bietet einige interessante Informationen. Er wurde von Steve Jobs im Jahr 1976 unterschrieben, dem Gründungsjahr der Apple Computer Company. Der sehr gut erhaltene Scheck beläuft sich auf 175 Dollar und ist auf die Firma Crampton, Remke & Miller ausgestellt.

Crampton, Remke & Miller war eine Unternehmensberatungsfirma in Palo Alto, die eine Vielzahl von Hightech-Unternehmen in Nordkalifornien in Sachen Geschäftsprozesse beraten hat. Zu den Kunden der Firma gehörten neben dem jungen Unternehmen Apple Computer auch Atari, Memorex, National Semiconductor und Xerox. Dass Jobs eine solche Firma in der Anfangsphase von Apple einstellte, zeigt, dass er ein langfristiges Wachstum anstrebte.

Der Scheck von Steve Jobs ist zudem bemerkenswert, weil er die erste Adresse von Apple, 770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto, verwendet. Dies war der Standort eines Anrufbeantworters sowie einer Poststelle, die Jobs und sein Mitbegründer Steve Wozniak nutzten, als sie noch in der berühmten Garage der Familie Jobs arbeiteten.

Bobby Livingston, Vizepräsident von RR Auction, sagte, dass frühe Schecks wie dieser sehr begehrt sind, weil sie nicht nur die Gründungsgeschichte von Apple erzählen, sondern auch mit perfekten Exemplaren von Steve Jobs‘ Autogramm signiert sind und die Bedenken der Sammler hinsichtlich der Echtheit der Unterschrift zerstreuen. Ein weiterer früher Scheck, der von Jobs und Wozniak unterzeichnet wurde, erzielte im Jahr 2022 einen Preis von 164.000 Dollar.