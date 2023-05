Epic Games hat mit der Unreal Engine 5.2 ein Update für seine beliebte Grafik-Engine veröffentlicht. Eines der wichtigsten Merkmale dieses Updates ist die native Unterstützung für Apple Silicon Macs, wie die M1 und M2 Chips. Das bedeutet, dass die Unreal Engine nun die Leistung der Apple-Chips voll ausschöpfen kann, ohne dass eine Übersetzung durch die Rosetta-Technologie erforderlich ist.

Unreal Engine 5.2 für M1 und M2 Macs optimiert

Trotz des andauernden Rechtsstreits zwischen Epic Games und Apple unterstützt Epic Games weiterhin die macOS-Version der Unreal Engine und hat sie nun für Apples aktuelle Chip-Generationen optimiert. Der Grund dafür ist, dass viele Profis in der Branche die Unreal Engine für ihre Projekte nutzen und bevorzugt am Mac arbeiten. Auch Apple selbst setzt die Engine intern ein. So nutzt das Unternehmen die Unreal Engine für die Entwicklung seiner Augmented-Reality-App, die es Besuchern ermöglicht, mit einem Modell des Apple Parks auf dem Campus in Cupertino zu interagieren.

Die Unreal Engine 5.2 bietet neben der Unterstützung von Apple Silicon noch einige weitere Verbesserungen. Eine bemerkenswerte Neuerung ist das Procedural Content Generation (PCG)-Framework, das es Entwicklern ermöglicht, Parameter zur effizienteren Erstellung großer Szenen zu definieren. Dadurch wird der Prozess der Erstellung umfangreicher virtueller Welten unter Verwendung von Unreal Engine-Assets vereinfacht.

Eine weitere wichtige Funktion ist „Substrate“, ein neues Tool, das die Echtzeitkontrolle über das Aussehen und die Eigenschaften von Objekten in Anwendungen, insbesondere in Spielen, ermöglicht. Dies ermöglicht es Entwicklern, das gewünschte Aussehen ihrer virtuellen Umgebungen mit größerer Präzision und Leichtigkeit zu erreichen.

Darüber hinaus hat Epic Games ein erweitertes Toolset für die virtuelle Produktion als Teil der Unreal Engine 5.2 angekündigt. Dieses Toolset beinhaltet den ICVFX-Editor für das iPad, der es Entwicklern ermöglicht, Farbkorrekturen und Beleuchtungseinstellungen intuitiv über eine touchbasierte Oberfläche vorzunehmen. Diese Funktion verbessert den Workflow für die virtuelle Produktion und vereinfacht den Prozess der Verfeinerung visueller Elemente.

Zusätzlich bietet die Unreal Engine 5.2 ein neues ML-Deformer-Sample, das sich auf die Modellierung von Muskeln und Haut von menschlichen 3D-Modellen konzentriert. Diese Vorlage nutzt Techniken des maschinellen Lernens, um genauere und realistischere Darstellungen der menschlichen Anatomie zu liefern, was zu qualitativ hochwertigeren Charaktermodellen in Spielen und anderen Anwendungen beitragen kann.

Entwickler können die Unreal Engine 5.2 ab sofort bei Epic Games herunterladen.