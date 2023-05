Anfang März kündigte Apple die zweite Staffel zu „Prehistoric Planet“ an. Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis die Natur-Dokumentation am 22. Mai 2023 fortgesetzt wird. Nachdem Apple TV+ bereits den ein oder anderen Clip im vorauseilenden Gehorsam veröffentlicht hatte, stehen ab sofort zwei weitere Videos zur Ansicht bereit, die euch Lust auf die prähistorische Welt machen sollen.

Apple TV+ veröffentlicht zwei neue Clips zu „Prehistoric Planet – Staffel 2“

Habt ihr Interesse an Natur-Dokumentationen und möglicherweise schon die erste Staffel zu „Prehistoric Planet“ gesehen? Dann könnt ihr euch schon einmal den 22. Mai 2023 rot im Kalender markieren. An diesem Stichtag startet die zweite Staffel der Doku.

„Prehistoric Planet“ kombiniert preisgekrönte Tierfilme, die neuesten Erkenntnisse der Paläontologie und modernste Technologie, um die spektakulären Lebensräume und Bewohner der alten Erde für ein einzigartiges, immersives Erlebnis zu enthüllen. Die zweite Staffel von „Prehistoric Planet“ erweckt die Erdgeschichte wie nie zuvor zum Leben, da die Serie neue Dinosaurier, neue Lebensräume und neue wissenschaftliche Entdeckungen präsentiert und die Zuschauer in einem epischen fünftägigen Abenteuer um die ganze Welt entführt. Natürlich darf der Tyrannosaurus rex dabei nicht fehlen.

Apple TV+ hat nun einen Shorts namens „Serotonin brought to you by prehistoric babies“ sowie das Video „Prehistoric Planet — Cutest Dino Moments“ veröffentlicht. Diese beiden Videos geben euch einen weiteren Einblick in die Doku und machen in jedem Fall Lust auf mehr.