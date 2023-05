Wir starten in die 20. Kalenderwoche des Jahres 2023 und blicken am heutigen Montag auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot Garmin vívoactive 4 – wasserdichte GPS-Fitness-Smartwatch mit Trainingsplänen & animierten... FÜR IHRE FITNESS: Über 40 Trainingspläne stehen mit diversen Schwierigkeitsstufen bereit....

FÜR IHRE SPORTART: Verbessern Sie sich in Ihrem Sport und lassen Sie sich für Neues inspirieren....

Angebot Garmin Forerunner 245 – GPS-Laufuhr mit individuellen Trainingsplänen, speziellen Lauffunktionen... TRAINIEREN SIE EFFIZIENTER: Die Uhr sagt Ihnen, ob Sie sich im Training überlasten, unterfordern...

AUCH BEI SONNE SUPER ABLESBAR: Das 1,2“(3,04 cm) große Farbdisplay ist auch bei direkter...

Angebot Garmin fenix 7 Solar – robuste GPS-Multisport-Smartwatch mit 1,3“ Display, Solar-Ladelinse,... FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG: Die Smartwatch mit sportlichem, robusten Design, metallverstärkten...

INTUITIVE BEDIENUNG: Steuern Sie Ihre Sportuhr nach Belieben: entweder über die vertrauten Tasten...

Angebot Sony XR-55X90S/P BRAVIA XR 55 Zoll Fernseher ( Full Array LED , 4K Ultra HD, High Dynamic Range... Mit dem kognitiven Prozessor XR analysieren BRAVIA Fernseher die Inhalte und stellen sie so wieder...

Klangpositionierende Hochtonlautsprecher sorgen dafür, dass jeder Ton genau an der richtigen Stelle...

Angebot Sony WF-C700N True Wireless Noise Cancelling Kopfhörer - Ganztägiger Komfort und Stabilität - Bis... Mit dem komfortablen Design, lässt sich Musik grenzenlos genießen! Die kleinen, leichten...

Allein mit der Musik. Hintergundgeräusche lassen sich mit dem digitalen Noise Cancelling ausblenden...

Angebot Anker 737 Powerbank (PowerCore 24K), 24.000mAh externer Akku mit 3 Anschlüsse, 140W Leistung,... STARKE BEIDSEITIGE LADELEISTUNG: Ausgestattet mit der neuesten Power Delivery 3.1 und...

MÄCHTIGE KAPAZITÄT: Mit einer Akkukapazität von 24.000 mAh und einer doppelt so langen...

Angebot Anker Nano II 45W USB-C Ladegerät Netzteil Schnellladeleistung, GaN II Tech, Kompatibel mit MacBook... DER EINE FÜR ALLES: Ankers weltberühmte Ladetechnologie garantiert blitzschnelle Ladungen für so...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Lade ein 2020 MacBook Air mit Höchstgeschwindigkeit, ein iPhone 12 mit...

Angebot Anker PowerPort Atom III Slim USB-C Ladegerät, 65W 4-Port PIQ 3.0 & GaN Netzteil mit 45W Eingang,... HIGH SPEED MIT USB-C: Lade per 45W USB-C-Eingang deine USB-C Notebooks wie zum Beispiel Dell XPS 13...

EINER FÜR ALLE: Ab jetzt kannst du 4 Geräte gleichzeitig laden! Der PowerIQ 3.0 USB-C Port schenkt...

Anker USB C Ladegerät 47W, 523 Charger (Nano 3), kompakt mit 2 Anschlüssen GaN Schnellladegerät... LADE 2 GERÄTE GLEICHZEITIG: Mit 27W und 20W Leistung an den beiden USB-C-Anschlüssen kannst du...

SCHNELLLADEN MIT 45W: Nutze einen der beiden USB-C-Anschlüsse, um ein MacBook Air oder ein anderes...

Angebot Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät, PIQ 3.0 Mini Ladegerät, Geeignet für iPhone 13/13... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der beste Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...

LADEN MIT STIL: Ab jetzt in fünf frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...

Angebot WD Elements Desktop-Speicher 18 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos,... Die externe Festplatte WD Elements ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Computer. Ab jetzt müssen...

Speichern Sie jetzt all Ihre Bilder, Videos, Dokumente und Musikdateien an einem Ort. Die WD...

Angebot WD My Passport Ultra externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, Metallgehäuse, herunterladbare... Die externe Festplatte bietet Ihnen einen schnellen Speicher für Ihren Computer. Sie ist außerdem...

Mit der My Passport Ultra haben Sie eine HDD Festplatte mit stylischem Design, die perfekt zu Ihrem...

Angebot SanDisk Ultra 3D SSD 4 TB interne SSD (SSD intern 2,5 Zoll, stoßbeständig, 3D NAND, nCache... Beschleunigen Sie Ihren PC für schnelleres Hochladen und blitzschnelles Gaming und Grafiken, indem...

Die interne 4 TB SSD überzeugt mit erhöhter Belastbarkeit und Zuverlässigkeit. Dank der 3D...

Angebot eufy security eufyCam 2C Pro, Überwachungskamera aussen, 2K Auflösung, 180 Tage Akku, Kompatibel... 2K AUFLÖSUNG: Smarte Bildqualität stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes Jahr...

Angebot eufy security Floodlight Cam 2 Pro Überwachungskamera mit Scheinwerfer, 360-Grad Schwenk- und... 360° SCHWENK- UND NEIGEFUNKTION: Für eine genaue Eckenansicht einfach das Objektiv um 360°...

2K FULL HD: Erfasst und speichert alle Aktivitäten rund um das Zuhause in einer messerscharfen...

Angebot eufy Security Video Doorbell Dual Camera, Akkubetriebene Video Türklingel mit Kamera & Homebase,... DUAL CAM TECHNOLOGIE: Die Sicht gewöhnlicher Überwachungskameras ist einfach zu begrenzt, um einen...

DUAL MOTION DETECTION TECHNOLOGIE: Die fortschrittlichen PIR- und Radar-Bewegungssensoren können...

Angebot eufy security S330 eufyCam 3, überwachungskamera aussen, 4K kabellose überwachungskamera solar 2+1... 4K NACHTSICHT IN FARBE: Auch die kleinsten Merkmale eines potenziellen Eindringlings (Mensch oder...

STRAPAZIERFÄHIGES DESIGN: Die kabellose eufyCam 3 4K Überwachungskamera Solar ist in jeder...

Angebot eufy Security eufyCam S300 3C, Überwachungskamera aussen, 4K kabellose Überwachungskamera mit... 4K NACHTSICHT IN FARBE: Auch die kleinsten Merkmale eines potenziellen Eindringlings (Mensch oder...

LOKALE ERWEITERBARE SPEICHERUNG: Mit der 4K-Sicherheitskamera werden alle Daten mit hochmoderner...

Angebot eufy security Solo IndoorCam P24, 2K Überwachungskamera für Innenbereiche,... SMARTE PERSONENERKENNUNG: Der Sensor mit integrierter Personenerkennung unterscheidet mühelos...

KLAR WIE KRISTALL: 2K Klarheit sowie 1080p Auflösung (1080P mit HomeKit) stellen sicher, dass jede...

Angebot eufy Smart Scale P1, Smarte Personenwaage mit Bluetooth, Große LED-Anzeige, 14 Messwerte, Misst... GANZHEITLICH: 14 detaillierte Messwerte auf einen Blick, wie zum Beispiel Gewicht, Körperfett, BMI,...

APP-FREUND: Müheloses Prüfen und Beobachten aller Werte durch Apple Health, Google Fit und Fitbit.

Angebot eufy security SmartTrack Card (Schwarz, 1er Pack), 2mm Bluetooth Tracker Karte, Schlüsselfinder,... FUNKTIONIERT MIT APPLE „WO IST?“: Einfach die vorinstallierte App „Wo ist?“ verwenden und...

NIE WIEDER ALARM VERPASST: Mit der Karte ertönt ein so lauter Alarm, dass er gehört werden kann,...

Angebot Amazfit GTR 3 Pro Smartwatch GPS Fitness Uhr mit Überwachung von Herzfrequenz, Schlaf, Stress,... Hören Sie Ihre Musik und empfangen Sie Bluetooth-Anrufe: Durch die Bluetooth-Verbindung zu Ihrem...

Alexa und Offline-Sprachassistent: Stellen Sie mit Alexa ganz einfach einen Alarm ein, stellen Sie...

Angebot Govee LED Strip 5m Alexa Smart RGB WiFi LED Streifen, LED Lichterkette Band App Steuerung WLAN mit... Funktioniert mit Alexa und Google Assistant: Sie können Ihre LED Strip mit einfachen Sprachbefehlen...

Smart App-Steuerung: Mit Govee Home App können Sie Ihre LED Streifen 5m über WiFi und Bluetooth...

Govee LED Stehlampe, WiFi RGBIC Standleuchte, funktioniert mit Alexa und Google Assistant,... Dynamische RGBIC Farbe: Entfesseln Sie Ihre Kreativität mit der Govee RGBIC-Technologie und sie...

Smarte Steuerung: Verwalten Sie Ihre intelligente Stehlampe mit einfachen Sprachbefehlen über...

Angebot Govee Glide Hexa Pro 3D LED Light Panels, WiFi RGBIC Dreidimensional Wandleuchte Innen funktioniert... 3D-Leuchten stimulieren Ihre Sinne: Die in Zweifarben-Spritzgusstechnik geformte PMMA-Schale lässt...

Sei da und mach was Sie wollen: Mit diesen intelligenten Leuchten können Sie benutzerdefinierte...

AIRROBO P20 Saugroboter mit 2800 Pa Saugkraft, APP Steuerung, 120 Min Laufzeit, Staubsauger Roboter... [ Extra starke Saugleistung ] Mit einer Saugkraft von 2800 Pa und 3-Stufen-Reinigungssystem saugt...

[ Fortschrittliche Navigation und Sensoren ] Der AIRROBO P20 Staubsauger Roboter reinigt in Ihrem...

Angebot Aqara Tür - und Fenstersensor, Erfordert Aqara Hub, Zigbee-Verbindung, Drahtloser Detektor für... Hinweise: Aqara Hub ist erforderlich und separat erhältlich. Erfordert eine sichere 2,4-GHz-WLAN...

Erkennung von unbefugtem Eintreten: Immer, wenn die Tür/das Fenster unerwartet geöffnet wird,...

Angebot AKASO Action Cam 4K 20MP WiFi 40M Unterwasserkamera Wasserdicht Ultra HD Touchscreen Einstellbar... 【NEUE AKTUALISIERTE VERSION DER AKASO EK7000-SERIE】: Die AKASO EK7000 Pro Actionkamera liefert...

【BENUTZERFREUNDLICHES UI-DESIGN】: Der 2-Zoll-IPS-Touchscreen zeigt alles klar und hell an. Sie...

Angebot eufy Saugroboter mit Absaugstation RoboVac LR30 Hybrid+, Mit Wischfunktion, 60 Tage Kapazität,... Bis zu 60 Tage* freihändige Reinigung: Die automatische Entleerungsstation verwendet 25.000Pa...

iPath Lasernavigation: Mithilfe der fortschrittlichen LiDAR-Technologie zum Scannen des Hauses kann...

Angebot Soundcore by Anker Life Q35 kabellose Kopfhörer Multi-Modus Geräuschunterdrückung, Over-Ear... GOLD STANDARD: Benutzerdefinierte Seidenmembrantreiber reproduzieren Musik präzise über einen...

LDAC TECHNOLOGIE: Life Q35 überträgt per LDAC die dreifache Datenmenge im Vergleich zu üblichen...

Angebot Apple 2022 MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD... UNGLAUBLICH DÜNNES DESIGN – Das neu entwickelte MacBook Air ist mobiler als je zuvor und wiegt...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer 8‑Core CPU der nächsten Generation, 8-Core GPU und 8 GB...

Angebot Apple AirTag 4er Pack Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) ​​​​​​​mit MagSafe Ladecase (2022) Die Aktive Geräuschunterdrückung ist bis zu 2x besser als bei der vorherigen AirPods Pro...

Durch die Adaptive Transparenz kannst du problemlos dein Umfeld hören, während die Intensität von...

Angebot Apple AirPods (3. Generation) mit Lightning Ladecase ​​​​​​​(2022) Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für Sound überall um dich herum

Eine Passform

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenstrahler 3er Basis-Set schwarz 3x350lm, dimmbar, bis... Einfache Einrichtung: Die Leuchten lassen sich einfach in ein bestehendes Philips Hue System...

Personalisierte Beleuchtung: Wählen Sie aus Millionen von Farben und Weißtönen, um die Stimmung...

