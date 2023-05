Apple hat vor wenigen Augenblicken einen zweiten Release Candidate zu iOS 16.5 und iPadOS 16.5 veröffentlicht. Damit solltet ihr am heutigen Abend nicht mehr mit der finalen Version rechnen. Vielmehr schickt Apple eine weitere Vorabversion ins Rennen.

iOS 16.5 & iPadOS 16.5: Release Candidate 2 ist da

Ursprünglich gingen wir davon aus, dass Apple den heutigen Abend nutzt, um die jeweils finale Version von iOS 16.5, iPadOS 16.5, macOS 13.4, watchOS 9.5 und Co. zu veröffentlichen. Augenscheinlich hat sich Apples Zeitplan jedoch ein wenig geändert. Nachdem in der vergangenen Wochen ein erster Release Candiate zu iOS 16.5 und iPadOS 16.5 freigegeben wurde, geht es am heutigen Abend mit dem Release Candiate 2 weiter.

Normalerweise wird der Release Candidate zur finalen Version deklariert. Sollten allerdings im Release Candidate noch „gröbere“ Bugs auftauchen, veröffentlicht Apple einen zweiten Release Candidate. Dies ist somit nicht nur bei macOS 13.4, sondern auch bei iOS 16.5 und iPadS 16.5 der Fall.

Laut Apple soll die finale Version in dieser Woche veröffentlicht werden. Wir sind guter Hoffnung, dass dies nun am morgigen Dienstag der Fall sein wird.