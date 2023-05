In der Nacht zu heute wurden die BAFTA Television Awards verliehen. Apple TV+ konnte für seine Original-Serie „Bad Sisters“ gleich zwei Auszeichnungen gewinnen. Die Serie wurde als „Beste Drama-Serie“ ausgezeichnet und zudem gewann Anne-Marie Duff in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“.

Apple TV+ gewinnt zwei BAFTA Television Awards für „Bad Sisters“

„Bad Sisters“ gehört für uns zu den besten Serien auf Apple TV+. Solltet ihr bis dato noch nicht in die Drama-Serie hinein geschnuppert haben, so können wir euch nur raten, der Serie eine Chance zu geben. Nicht nur uns kann die Serie überzeugen, auch bei den BAFTA Television Awards war die Jury begeistert. Apple TV+ erzielte zwei wichtige Kategoriesiege. Die Apple Original-Serie erhielt die Auszeichnung als „Beste Drama-Serie“ und zudem wurde Serienstar Anne-Marie Duff in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“ ausgezeichnet. Mit den BAFTA Television Awards werden jedes Jahr die besten britischen Programme, Auftritte und Produktionen ausgezeichnet.

Apple TV+ hat bereits bestätigt, dass „Bad Sisters“ in die zwei Staffel gehen wird. Dei Rotten Tomatoes kommt die Serie auf eine 100-prozentige Kritikerbewertung. Erst kürzlich erhielt die Serie einen BAFTA Television Craft Awards in der Rubrik „Best Titles & Graphic Identity“ für Peter Anderson Studio und vier Irish Film and Television Awards.

Bad Sisters – Worum geht es überhaupt?

Die eng verbundenen Garvey-Schwestern haben immer aufeinander aufgepasst. Als ihr Schwager tot aufgefunden wird, leitet seine Lebensversicherer eine Untersuchung ein, um böswillige Absichten zu beweisen. Dabei nimmt die Versicherung die Schwestern ins Visier, die beide triftige Gründe hatten, ihn zu töten.