Gerüchten zufolge wird iOS 16.5 nicht das letzte größere Update von iOS 16 sein. In den letzten Wochen hat Apple die internen Tests zu iOS 16.6 intensiviert, so dass schon in Kürze mit der iOS 16.6 Beta 1 zu rechnen ist.

iOS 16.6 Beta 1 soll in Kürze erscheinen

Am heutigen Abend rechnen wir mit der Freigabe von iOS 16.5, iPadOS 16.5 und Co. Doch nach dem Update ist vor dem Update. Macrumors konnte von einer zuverlässigen Quelle in Erfahrung bringen, dass Apple die Tests zu iOS 16.6 intensiviert hat und schon diese oder nächste Woche die erste Beta erscheinen könnte. Die internen Tests laufen demnach Seite Ende April. Bei dem kommenden X.6 Update dürfte es sich dann allerdings wirklich um eins der letzten iOS 16 Updates handeln.

Am 05. Juni wird Apple die diesjährige WWDC mit einer Keynote eröffnen und einen ersten Ausblick auf iOS 17 und Co. geben. Parallel dazu wird Apple die erste Beta freigeben. Welche Neuerungen iOS 17 mit sich bringen wird, ist im Großen und Ganzen unbekannt. Ein paar Appetizer haben wir allerdings hier und dort zu Gesicht bekommen. Was Apple mit iOS 16.6 im Schilde führt, bleibt ebenso abzuwarten.