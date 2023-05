Im September dieses Jahres wird mit der Vorstellung der neuen iPhone 15 Familie gerechnet. Dann sollen die Non-Pro-Modelle eine 48MP Hauptkamera erhalten. Diese kommt bei der iPhone 14 Serie exklusiv bei den Pro-Modellen zum Einsatz.

iPhone 15 und iPhone 15 Plus sollen 48MP Kamera erhalten

Über das Wochenende hat Analyst Jeff Pu von Haitong International Securities eine neue Investoreneinschätzung veröffentlicht, die den Kollegen von Macrumors vorliegt. Glaubt man der Einschätzung des Analysten, so wird Apple beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus – und somit bei den diesjährigen Non-Pro-Modellen – eine 48MP Hauptkamera verbauen. Der neue Dreischichten-Sensor soll mehr Licht einfangen und so für eine verbesserte Bildqulität sorgen können. Der hohe Bedarf dieser Sensoren könnte zum Verkaufsstart zu einer begrenzten Verfügbarkeit führen.

Wie bereits erwähnt, hat Apple den 48MP Sensor erstmals beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max eingeführt (hier unser iPhone 14 Pro Max Test). Mit diesem Setup können Benutzer ProRAW-Fotos mit 48 Megapixeln aufnehmen, die mehr Details in der Bilddatei enthalten und so eine größere Flexibilität bei der Bearbeitung ermöglichen.

Pu erwartet weiterhin, dass die iPhone 15 Pro Modelle über einen Titanrahmen, einen verbesserten A17 Chip, 8GB RAM und weitere Verbesserungen verfügen werden. Bei allen vier iPhone 15 Modellen soll Apple auf einen USB-C Anschluss setzen.