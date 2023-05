Apple hat bekannt gegeben, dass die „Notruf SOS via Satellit“-Funktion der iPhone 14 Serie nun auch in Australien und Neuseeland verfügbar ist. Die Funktion ermöglicht es Nutzern, Notfallnachrichten auch dann zu senden, wenn weder Mobilfunk- noch WiFi-Verbindungen verfügbar sind.

„Notruf SOS via Satellit“ in Australien und Neuseeland

Die Satellitenfunktion ist jetzt in insgesamt 14 Ländern verfügbar, darunter die USA, Großbritannien, Österreich, Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Australien und Neuseeland.

Wenn ein iPhone 14 von der Mobilfunk- und Wi-Fi-Verbindung getrennt wird, werden die Satellitenfunktionen automatisch aktiviert. Versucht der Benutzer unter diesen Bedingungen einen Notruf zu tätigen, wird ihm die Option angeboten, die Kontaktaufnahme stattdessen über Satellit zu tätigen.

Um eine Satellitenverbindung herzustellen, werden die Nutzer von der iOS-Benutzeroberfläche angeleitet, ihr Smartphone in die Richtung eines Satelliten zu richten und dabei eine klare Sicht auf den Himmel zu gewährleisten. Ihr könnt die Funktion in einem Probelauf ausprobieren, indem ihr zu „Einstellungen“ -> „Notruf SOS“ -> „Notruf SOS via Satellit“ navigiert und „Demo testen“ auswählt.

Die neue SOS-Notfallfunktion des iPhone 14 hat bei verschiedenen Vorfällen bereits gezeigt, wie hilfreich sie ist. Beispielsweise haben in einem Fall zwei Frauen in Kanada die Funktion genutzt, um den Rettungsdienst zu kontaktieren, als sie auf einer nicht geräumten Straße feststeckten. In einem anderen Fall konnten die Einsatzkräfte dank der Funktion einen Mann finden und retten, der in einem abgelegenen Gebiet in Alaska feststeckte, nachdem er sich verirrt hatte.

Notruf SOS via Satellit

Mit der Funktion „Notruf SOS via Satellit“ kann man keine Anrufe tätigen, aber es können kurze Textnachrichten gesendet werden. Das iPhone stellt wichtige Fragen, um die Situation des Nutzers einzuschätzen, und sendet diese Informationen an die Rettungskräfte, sobald das Gerät mit dem Satelliten-Netzwerk verbunden ist. Apple hat hierfür einen Kompressionsalgorithmus entwickelt, der Textnachrichten dreimal kleiner macht, um die Kommunikation so weit wie möglich zu beschleunigen.

Wenn man sich in einem Gebiet befindet, in dem Notdienste Textnachrichten empfangen können, wird die Textnachricht direkt gesendet, andernfalls wird sie an eine Relaiszentrale mit von Apple geschulten Spezialisten weitergeleitet, die einen Notruf für den Nutzer absetzen können. Dank der Satellitenverbindung können iPhone-Nutzer ihren Standort über das „Wo ist?“-Netzwerk auch dann mitteilen, wenn keine Mobilfunk- oder WiFi-Verbindung besteht, was für zusätzliche Sicherheit beim Campen oder Wandern in abgelegenen Gebieten sorgt.

Apple bietet die Satellitenfunktionen zwei Jahre lang kostenlos an, entweder ab dem Zeitpunkt der Aktivierung des Geräts oder ab dem Zeitpunkt, an dem der Dienst in einer bestimmten Region verfügbar wurde, je nachdem, was später eintritt. Das Unternehmen hat keine Angaben zu den Preisen für die Funktion nach der zweijährigen Gratisphase gemacht.