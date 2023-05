Apple hat bekannt gegeben, dass der Hersteller aus Cupertino im abgelaufenen Jahr mehr als 20 Milliarden Euro in europäische Zulieferer investiert hat. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Apple inzwischen mehr als 2,6 Millionen Arbeitsplätze in der Region unterstützt.

Apple investierte 20 Milliarden Euro in 2022 in europäische Zulieferer

Apple hat seine Investitionen in europäische Zulieferer in den vergangenen Jahren deutlich intensiviert. So wurden die Ausgaben für europäische Zulieferer seit 2018 um mehr als 50 Prozent gesteigert. Seit 2018 und somit in den letzten fünf Jahren investierte Apple insgesamt 85 Milliarden Euro, allein mehr als 20 Milliarden Euro im Jahr 2022. Dabei kooperiert Apple in Europa mit mehr als 4.000 Zulieferern und bezieht Komponenten, die in jedem Apple Produkt zu finden sind.

Exemplarisch blicken wir auf einen Zulieferren in Deutschland. Die Rede ist von TRUMPF, einem Familienunternehmen mit Hauptsitz in Ditzingen. Hierbei handelt es sich um einen weltweit führenden Anbieter von industriellen Lasern, Werkzeugmaschinen und Technologien. Die Hightech-Komponenten des Unternehmens werden für eine Reihe von Apple Produkten verwendet. Darunter ist ein kleiner Laser, der einen Annäherungssensor für das iPhone ermöglicht. Er schaltet das Display aus, wenn ein Objekt in der Nähe erkannt wird, um Strom zu sparen und versehentliche Berührungen verhindert — zum Beispiel wenn ihr euer iPhone ans Ohr halten. Bis heute hat TRUMPF mehr als eine Milliarde dieser kleinen Laser für Apple hergestellt und geliefert. Die Ingenieure von Apple und TRUMPF arbeiten kontinuierlich gemeinsam an der Entwicklung der neuesten Lasertechnologien, um die Erfahrungen der Kunden von Apple zu verbessern.

Apple betont in diesem Zusammenhang, dass viele Unternehmen in Europa Teil des Supplier Clean Energy Program sind. Sie arbeiten mit Apple zusammen, um die Klimaneutralität ihrer mit Apple verbundenen Unternehmensaktivitäten zu erreichen. Von den europäischen Produktionspartnern, die sich für saubere Energie engagieren, beziehen acht bereits zu 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien für ihre Produktion für Apple – darunter die Viscom AG und Victrex. Die Robert Bosch GmbH, die kürzlich dem Supplier Clean Energy Program von Apple beigetreten ist, und die VARTA Microbattery GmbH erreichen 100 Prozent erneuerbare Energie durch Ökostrom.