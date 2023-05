Seit vielen Jahren bietet Apple eine Apple Support App an, um Anwendern eine zentrale Anlaufstelle für Hilfestellungen aller Art zu geben. Ab sofort steht die Apple Support App in Version 5.0 als Download bereit. Neben einem frischen Design gibt es auch weitere Verbesserungen.

Apple veröffentlicht Support-App 5.0

Zunächst einmal setzt Apple ab Version 5.0 auf ein neues Design mit einer neuen Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand. Dort wählt ihr zwischen den Menüpunkten Support, Standorte und Aktivität. Das neue Layout macht es einfacher als je zuvor, eure Anrufe, Chats, Termine und andere Aktivitäten anzuzeigen und zu verwalten. Unter „Support“ steht euch Unterstützung für eure Produkte, Support-Tools, Videoempfehlungen etc. zur Verfügung. Unter „Standorte“ findet ihr Reparaturstandorte in der Nähe sowie weitergehende Informationen zu den autorisierten Service Providern. Unter „Aktivität“ findet ihr eure Supportaktivitäten der letzten 90 Tage.

Zudem wurde die Verfügbarkeit der App auf die Region Vietnam ausgeweitet, und Vietnamesisch wurde als unterstützte Sprache hinzugefügt. Die Apple Support-App ist jetzt in 32 Sprachen und 174 Regionen verfügbar. Zum guten Schluss spricht Apple noch von den üblichen Leistungsverbesserungen und Fehlerkorrekturen.