So langsam aber sicher bewegen wir uns auf das Staffelfinale von „Ted Lasso – Staffel 3“ zu. Bevor dieses allerdings in zwei Wochen ausgestrahlt wird, hat Apple TV+ einen weiteren kurzen Clip auf YouTube veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht „Ted Lasso — Ted Makes a Point“

Seit vergangenem Mittwoch steht Folge 309 „Eine Umkleide voller Narren“ auf Apple TV+ bereit. Am morgigen Mittwoch folgt Folge 310 „Spielpause“ In dieser fahren einige Spieler nach Hause, um für ihre jeweiligen Nationalmannschaften zu spielen. Währenddessen schlägt Edwin Akufo Rebecca ein Geschäft vor. Das Staffelfinale erleben wir am 31. Mai mit Folge 312.

Bevor es soweit ist, erlebt das Team noch einige Höhen in Tiefen. In dem eingebunden Clip ist zu sehen, wie Ted und seine Team Colin nicht als die volle Unterstützung aussprechen.

Kurz zusammengefasst. Darum geht es in Staffel 3:

In der 12-teiligen dritten Staffel von „Ted Lasso“ wird der neu aufgestiegene AFC Richmond lächerlich gemacht, da Medienprognosen ihn weithin als Letzten in der Premier League bezeichnen und Nate (Nick Mohammed), der jetzt als „Wunderkind“ gefeiert wird, gewechselt ist, um für Rupert (Anthony Head) bei West Ham United zu arbeiten. Nach Nates umstrittenem Abschied von Richmond tritt Roy Kent (Brett Goldstein) neben Beard (Brendan Hunt) als Co-Trainer auf. Während Ted (Jason Sudeikis) mit dem Druck bei der Arbeit fertig werden muss, kämpft er zu Hause weiter mit seinen eigenen persönlichen Problemen. Rebecca (Hannah Waddingham) konzentriert sich darauf, Rupert zu besiegen, und Keeley (Juno Temple) navigiert sich als Boss ihrer eigenen PR herum Agentur. Die Dinge scheinen sowohl auf als auch neben dem Platz auseinanderzufallen, aber Team Lasso wird trotzdem sein Bestes geben.

In den letzten Wochen und begleitend zur dritten Staffel hat Apple TV+ bereits verschiedene Clips auf YouTube veröffentlicht. Darüberhinaus gab es weitere Marketingmaßnahmen, wie z.B. die „AFC Richmond“-Kollektion von Nike sowie den Besuch der Ted Lasso Besetzung beim US Präsidenten Joe Biden. Ob es eine vierte Staffel der erfolgreichen Comedy-Serie geben wird, steht aktuell noch in den Sternen.