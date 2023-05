Im Vorfeld der diesjährigen ANGA COM hat AVM die FRITZ!Box 6670 Cable angekündigt. Bei der kommenden FRITZ!Box für den Kabelanschluss setzt der Hersteller unter anderem auf Wi-Fi 7 und Zigbee.

FRITZ!Box 6670 Cable zeigt sich nur ANGA COM

Auch in diesem Jahr bringt die Branchenmesse ANGA COM zahlreiche Neuheiten hervor. Unter anderem ist AVM mit von der Partie und zeigt erstmals die FRITZ!Box 6670 Cable. Bei diesem Modell handelt es sich um einen zukunftssicheren All-in-One-Router, mit dem Anwender die rasanten Geschwindigkeiten am Kabelanschluss voll ausschöpfen können. Die schnelle FRITZ!Box 6670 Cable bringt den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 7 an den Kabelanschluss und sorgt für leistungsstarkes WLAN. Der 2,5-Gigabit-LAN-Port sowie vier LAN-Ports sorgen zusätzlich für eine schnelle Verteilung der Daten im Heimnetz. Innovative WLAN-Mesh-Funktionen, eine Telefonanlage sowie eine DECT-Basis für Smart-Home-Anwendungen und Schnurlostelefone runden das Portfolio der neuen FRITZ!Box Cable ab.

Die neue FRITZ!Box 6670 Cable unterstützt den Smart-Home-Standard Zigbee, sodass zusätzlich zum DECT-ULE-Standard viele weitere Geräte ins smarte Zuhause integriert und gesteuert werden können. Sie verfügt über einen integrierten TV-Tuner, der das Streamen des Fernsehsignals im Heimnetz per WLAN ermöglicht.

Überblick

DOCSIS-3.1-Router für Internet am Kabelanschluss

Kanalbündelung mit 2×2 OFDM(A) und 32×8 SC-QAM

WLAN Mesh, 2×2, Wi-Fi 7 und Wi-Fi 6

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 720 MBit/s, 5 GHz: bis zu 2.880 MBit/s,

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Integrierter TV-Tuner zum Streamen des Fernsehsignals im Heimnetz, bspw. über FRITZ!App TV

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

FRITZ!OS mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

1x USB 2.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Zum Preis und zur Verfügbarkeit der neuen FRITZ!Box 6670 Cable hat sich AVM bis dato noch nicht geäußert.