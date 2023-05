Es gibt Neuigkeiten von Eve Systems. Ab sofort stehen Eve Shutter Switch sowie Eve Flare (2. Generation) zur Verfügung. Beide Neuheiten unterstützen neben Bluetooth auch Thread. Während sich Eve Shutter Switch eure Rollladen automatisiert, zaubert Eve Flare Farbe in Frühlingsabende.

Eve Flare – Stimmungsvolles Licht für drinnen und draußen

Knapp fünf Jahre nach der Markteinführung von Eve Flare bringt der Hersteller am heutigen Tag die zweite Generation seines smarten Stimmungslicht auf den Markt. Die portable LED-Leuchte lässt sich kabellos laden und liefert ganze sechs Stunden smarte Beleuchtung. Dank ihres robusten Gehäuses mit IP65-Wasserbeständigkeit und einem praktischen Tragegriff sorgt sie mit farbigen Stimmungslicht für die passende Atmosphäre in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Garten und an jedem beliebigen anderen Ort.

Dank Apple HomeKit ist die Bedienung kinderleicht. Ihr könnt das Stimmungslicht bequem per App oder Siri steuern. Und mit einer Steuerzentrale zu Hause kann Eve Flare über einen einmaligen oder wiederkehrenden Timer von allein zum Leben erwachen. Es lassen sich vorhandene Farbkreationen nutzen oder eigene erstellen. Durch einfaches Streichen auf dem iPhone oder einen Sprachbefehl wird die Helligkeit geregelt.

Eve Flare (2. Generation) ist ab sofort zum Preis von 99,95 Euro erhältlich.

Eve Shutter Switch

Im September 2022 angekündigt, startet Eve Shutter Switch am heutigen Tag in den Handel. Eve Shutter Switch ersetzt als Schalter für motorisierte Rolläden und Jalousien einen existierenden Unterputz-Rolladenschalter durch eine smarte Beschattungslösung. Dank autonomer Zeitpläne lassen sich Rolläden automatisch öffnen und schließen. Zeitpläne, mit denen sich der Rollladen automatisieren lässt, werden auf Eve Shutter Switch gespeichert und laufen damit unabhängig von Steuerzentrale, iPhone oder Internetverbindung.

Darüberhinaus könnt ihr die Funktion „Adaptive Beschattung“ nutzen. Mit dieser werden Räume tagsüber the nach Sonnenstand beschattet. Die hyperlokale, auf den Standort und die Ausrichtung des Fensters berechnete Programmierung von Eve Shutter Switch passiert automatisch und lässt den Rollladen dynamisch nach Sonnenstand agieren.

Eve Shutter Switch ist ab sofort zum Preis von 99,95 Euro erhältlich.

Eve 20ECI1701 Shutter Switch, Weiß Eve Shutter Switch erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Rollladen per App, Siri oder am Schalter selbst steuern. Zeitpläne auf Eve Shutter Switch...

Thread mit an Bord – Matter-Update kommt später

Wie eingangs erwähnt, unterstützen Eve Shutter Switch und Eve Flare (2. Generation) nicht nur Bluetooth, sondern auch Thread, das im Zusammenspiel mit einem HomePod (2. Gen.), HomePod mini oder Apple TV 4K (2. Gen. / 3. Gen. 128 GB) das Smart Home schneller, zuverlässiger und reichweitenstärker macht. Dabei leitet Eve Shutter Switch als Thread-Knotenpunkt Datenpakete anderer Thread-Geräte weiter und verbessert so die Stabilität und Reichweite des Smart Home.

Eve Shutter Switch und Eve Flare werden zu einem späteren Zeitpunkt ein entsprechendes, kostenloses Firmware Update erhalten.