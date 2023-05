In einem immer schwieriger werdenden Smartphone-Markt hat Apple wieder einmal seinen Marktanteil vergrößert, diesmal in Südostasien. Einem aktuellen Marktforschungsbericht zufolge war Apple im ersten Quartal des Jahres die einzige große Marke, die bei den Smartphone-Lieferungen in fünf wichtigen Ländern der Region ein Wachstum verzeichnen konnte.

Apple trotzt dem rückläufigen Smartphone-Markt

Der Smartphone-Markt ist seit jeher hart umkämpft und problematisch, denn viele Marken haben selbst in guten Zeiten Mühe, Gewinne zu erzielen. Während Apple in der Vergangenheit die Smartphone-Gewinne dominiert hat, war die Branche in den letzten Jahren mit einem Abwärtstrend konfrontiert.

Die Gesamtlieferungen des Marktes sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass Smartphones zu einer ausgereiften Technologie geworden sind, bei der es eher zu schrittweisen Veränderungen als zu bahnbrechenden Innovationen kommt. Infolgedessen aktualisieren die Verbraucher ihre Smartphones nun seltener, wobei sich der durchschnittliche Aktualisierungszyklus auf drei bis vier Jahre verlängert, während er früher bei ein bis zwei Jahren lag.

Als der Markt noch aufstrebend war und viele neue Kunden angelockt hatte, stieg Apple aus dem Stand zu einer absoluten Top-Marke auf. Doch auch in dem inzwischen schrumpfenden Markt kann sich Apple viel besser behaupten als seine Konkurrenten. So hat das Unternehmen deutlich geringere Rückgänge bei den Auslieferungen zu verzeichnen und baute entsprechend seinen Marktanteil aus. Dabei konnte Apple sein Umsatzwachstum sogar steigern.

Ein Schlüsselfaktor, der dazu beiträgt, dass Apple sein Umsatzwachstum trotz rückläufiger Verkaufszahlen aufrechterhalten kann, ist die Einführung teurerer Modelle, die den durchschnittlichen Verkaufspreis des iPhone erhöhen.

iPhone-Lieferungen steigen um 18 Prozent in Südostasien

Wie der Bericht von Counterpoint Research zeigt, sind die Smartphone-Lieferungen in den fünf wichtigsten südostasiatischen Ländern (Indonesien, Thailand, Philippinen, Vietnam und Malaysia) im Jahresvergleich insgesamt um 13 Prozent zurückgegangen, während Apple seine Lieferungen im ersten Quartal 2023 um 18 Prozent steigern konnte.

Der Bericht hebt Vietnam als einen wachsenden Markt für iPhones hervor, wo die Nachfrage nach den iPhone 13 und 14 Modellen im ersten Quartal besonders stark war. Indonesien verzeichnete ebenfalls ein Wachstum bei den iPhone-Auslieferungen. Counterpoint Research stellt fest, dass Apple die einzige Marke war, die in diesem Zeitraum ein Wachstum in der Region erzielte. Im Gegensatz dazu verzeichneten andere große Smartphone-Marken wie Realme, Oppo, Mi, Samsung und Vivo Rückgänge bei ihren Lieferungen.

Der Erfolg des iPhone in Südostasien kann zum Teil darauf zurückgeführt werden, dass sich wohlhabendere Verbraucher weiterhin für die Premium-Angebote von Apple entscheiden. Trotz des schwierigen Marktumfelds hat Apples konsequente Konzentration auf Innovation, gepaart mit einer starken Markentreue, eine wichtige Rolle bei dem Erfolg gespielt. Das iPhone wird nach wie vor als begehrenswertes Produkt wahrgenommen, was Apples Fortschritt in der Region weiter begünstigt.