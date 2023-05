Wenige Wochen vor der Apple Worldwide Developers Conference und der kolportierten Ankündigung des Apple AR-/VR-Headsets hat Apple die Wortmarke „xrOS“ registriert. Dies befeuert die Gerüchte, dass die Verantwortlichen in Cupertino tatsächlich in Kürze ein Headset präsentieren.

Apple registriert Wortmarke „xrOS“

Sollte Apple Anfang Juni tatsächlich ein Headset ankündigen, werden die Verantwortlichen begleitend das zugehörige Betriebssystem thematisieren. Dieses geistert bereits seit Monaten als „xrOS“ durch die Gerüchteküche. Wie Parker Ortolani nun entdeckt hat, hat sich Apple die Wortmarke „xrOS“ in SF Pro in Neuseeland eintragen lassen. Dies hat man allerdings nicht als Apple getan, sondern sich einer Tarnfirma bedient.

🚨 holy shit! Apple trademarked (via a shell corp) an „xrOS“ word mark in SF Pro in New Zealand just last week pic.twitter.com/Ow274yyuBU — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 16, 2023

Wie eingangs erwähnt, findet in Kürze die Apple Entwicklerkonferenz 2023 statt. Diese wird am 05. Juni mit einer Keynote eröffnet. Im Rahmen des Special Events wird mit der Vorstellung des Apple AR-/VR-Headsets gerechnet. In weniger als drei Wochen werden wir somit wissen, was Apple im Schilde führt. Die neue Wortmarke ist zumindest ein kleines weiteres Puzzleteil auf dem Weg dorthin.