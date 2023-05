Amazon hat neue Echo-Geräte vorgestellt. Dazu gehören Echo Pop, die nächste Generation des Echo Show 5, ein neuer Echo Show 5 Kids sowie ein neuer Echo Auto.

Echo Pop ist da

Blicken wir zunächst au den Echo Pop. Echo Pop ist das jüngste Mitglied der Echo-Familie. Der kompakte smarte Lautsprecher bietet ein neues Design und ist neben Weiß und Anthrazit auch in Lavendel und Blaugrün erhältlich. Echo Pop wird vom Amazon AZ2 Neural Edge-Prozessor angetrieben und verfügt über einen nach vorne abstrahlenden, direktionalen Lautsprecher. Dieser liefert einen vollen Klang, der perfekt für das Schlafzimmer sowie kleine Räume oder Wohnungen geeignet ist. Ihr könnt Alexa einfach bitten, euch Hörbücher vorzulesen, Podcasts abzuspielen, kompatible intelligente Lampen und Steckdosen zu steuern oder Haushaltsartikel nachzubestellen.

Der Preis? Amazon berechnet 54,99 Euro für den Echo Pop.

Echo Show 5 (2023)

Weiter geht es mit einer neuen Generation des Echo Show 5. Dieses Gerät verbindet die Vielseitigkeit von Alexa mit den Vorzügen eines kompakten Bildschirms. Über diesen könnt ihr Nachrichten schauen, den Feed der Ring-Sicherheitskamera überprüfen, Einkaufslisten einsehen oder einen Videoanruf mit Freunden oder Familie führen. Der neue Echo Show 5 ist dank des AZ2 Neural Edge Prozessors 20 Prozent schneller als die vorherige Generation. Das neue Lautsprechersystem bietet doppelt so viel Bass und liefert einen noch klareren Klang bei Musik, Hörbüchern, Videos oder Podcasts. Das überarbeitete Mikrofonsystem sorgt für eine noch bessere Reaktionsfähigkeit von Alexa.

Sowohl Echo Show 5 als auch Echo Pop unterstützen Matter, sodass sich kompatible Smart-Home-Produkte verschiedener Marken ganz einfach verbinden und steuern lassen.

Der Echo Show (2023) schlägt mit 109,99 Euro zu Buche.

Echo Show 5 Kids – Neue Generation auch in Deutschland erhältlich

Den neuen Echo Show 5 bietet Amazon auch in einer Kids-Edition speziell für Kinder an. Der neue Echo Show 5 Kids ist im Weltraum-Design gestaltet und beinhaltet ein Jahr Amazon Kids+ sowie die Zwei-Jahre-Sorglos-Garantie – wenn das Gerät kaputt geht, könnt ihr es zurückschicken und Amazon ersetzt es kostenlos. Amazon Kids für Alexa bietet kindgerechte Antworten, Witze, Filter für Songs mit anstößigen Inhalten und vieles mehr. Kinder können Alexa um Hilfe bei den Hausaufgaben bitten, Videoanrufe mit von den Eltern genehmigten Kontakten starten, mit interaktiven Skills spielen, Alexa bitten, eine Gute-Nacht-Geschichte vorzulesen oder den Wecker stellen, um sich von der Stimme ihrer Lieblingscharaktere wecken zu lassen. Darüber hinaus können sie den Startbildschirm des Echo Show 5 Kids und das Erscheinungsbild der Uhr ganz einfach anpassen.

Der Preis? Amazon berechnet 119,99 Euro.

Echo Auto

Zum Guten Schluss blicken wir auf den neuen Echo Auto. Mit Echo Auto könnt ihr Alexa in euer Auto integrieren, um Musik abzuspielen, Anrufe zu tätigen, kompatible Echo-Geräte zu steuern, Podcasts und Nachrichten zu hören sowie Kalendereinträge oder Aufgabenlisten zu erstellen während der Blick auf der Straße und die Hände am Lenkrad bleiben. Ihr habt zudem die Möglichkeit, kompatible Smart-Home-Geräte von unterwegs aus zu steuern. So könnt ihr Alexa bitten, die Heizung ein- oder das Licht auszuschalten oder prüfen, ob die Haustür verschlossen ist.

Im Vergleich zur Vorgängerversion setzt der Hersteller auf ein schlankeres Design sowie eine neue selbstklebende Halterung, mit der ihr das Gerät noch flexibler anbringen können. Fünf Mikrofone sorgen dafür, dass Alexa Anfragen trotz Musik, Klimaanlage oder Straßengeräuschen gut erfassen kann.

Der Listenpreis von Echo Auto beträgt 69,99 Euro.