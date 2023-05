Die WWDC 2023 findet in weniger als einem Monat statt. Im Vorfeld der jährlichen Entwicklerkonferenz von Apple hat das Unternehmen nun den Zeitplan für die eingeladenen Entwickler verschickt. Dabei soll es auch eine geheimnisvolle „Special Evening Activity“ geben.

Der WWDC-Tag wird am 5. Juni mit einem Frühstück im Apple Park beginnen, gefolgt von der mit Spannung erwarteten Eröffnungs-Keynote um 10 Uhr Ortszeit. Während der Keynote wird Apple seine neuesten Software-Updates und Funktionen vorstellen, darunter iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 und tvOS 17.

Nach der Eröffnungs-Keynote findet eine weitere Keynote mit dem Titel „Platforms State of the Union“ statt. In dieser Session wird Apple weitere Informationen zu den Ankündigungen der Eröffnungs-Keynote geben, um Entwicklern einen tieferen Einblick in die kommenden Neuerungen zu ermöglichen.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist die Möglichkeit für Gastentwickler, sich für eine Tour durch das Hauptgebäude des Apple Parks, bekannt als „The Ring“, anzumelden. Dadurch haben die Entwickler die einmalige Gelegenheit, das ikonische Hauptquartier von Apple zu erkunden und Einblicke in dessen Design und Architektur zu gewinnen.

Am Abend findet die traditionelle „Apple Design Awards“-Keynote statt, bei der das Unternehmen herausragende App-Designs und Innovationen auszeichnet. Wie der Entwickler Paul Hudson berichtet, gibt es im Anschluss eine geheimnisvolle „Special Evening Activity“ im Caffè Macs, die man laut Apple nicht verpassen sollte.

Am Dienstag haben Entwickler die Möglichkeit, an Sessions im Apple Developer Center teilzunehmen. Die Sessions behandeln verschiedene Themen im Zusammenhang mit den neuesten Ankündigungen und bieten wertvolle Einblicke sowie Anleitungen für Entwickler. Apple macht jedoch keine genauen Angaben zum Inhalt dieser Sessions, sondern weist nur darauf hin, dass die Plätze begrenzt sind und nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben werden.

Zusätzlich zu den Software-Updates wird erwartet, dass Apple auf der WWDC 2023 sein lang erwartetes „Reality Pro„-Headset vorstellen wird. Das Headset hat sich mehrfach verzögert, wird aber Berichten zufolge auf der Konferenz offiziell vorgestellt. Neben dem Headset könnte Apple auch neue Software-Plattformen und Entwickler-Tools vorstellen. Außerdem gibt es Gerüchte, dass Apple an einer aktualisierten Version des MacBook Air mit einem 15 Zoll Display arbeitet.

Insgesamt verspricht die WWDC 2023 wieder eine spannende Veranstaltung für Entwickler und Apple-Enthusiasten zu werden. Dabei gibt es wieder Einblicke in die neuesten Software-Updates, potenzielle neue Hardware-Ankündigungen und einen Blick in die Zukunft von Apples Technologie-Ökosystem.

