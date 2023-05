Ab sofort steht die neue Apple Original-Serie „High Desert“ (im Deutschen hört die Serie schlicht und einfach auf den Namen „The Desert“) mit Oscar-Preisträgerin Patricia Arquette auf Apple TV+ bereit.

„High Desert“ ist auf Apple TV+ gestartet

Mittlerweile schickt Apple nicht nur freitags neue Inhalte ins Rennen, sondern auch regelmäßig mittwochs. So steht ab dem heutigen Tag die neue schwärze Komödie „High Desert“ bereit. Erstmals haben wir von der Comedy-Serie Ende 2020 berichtet, im April 2023 folgte die Ankündigung für den 17. Mai und kurz darauf erschien der offizielle Trailer. Nun steht die Serie für Apple TV+ Abonnenten bereit. Genau genommen, warten die ersten drei Episoden auf euch. Anschließend folgern immer mittwochs neue Folgen.

Bei „High Desert“ handelt es sich um eine neue dunkle Komödie mit acht Folgen, mit Patricia Arquette, die auch als ausführende Produzentin fungiert, Matt Dillon, Christine Taylor, Weruche Opia, Brad Garrett, Bernadette Peters und Rupert Friend.

„High Desert“ folgt Peggy (Arquette), einer immer wieder abhängigen Süchtigen, die sich nach dem Tod ihrer geliebten Mutter, mit der sie in der kleinen Wüstenstadt Yucca Valley, Kalifornien, lebte, zu einem Neuanfang entschließt. Sie trifft die lebensverändernde Entscheidung, Privatdetektiv zu werden.

Das Projekt bringt Stiller mit Arquette nach „Severance“, „Escape at Dannemora“ und dem Comedy-Klassiker „Flirting with Disaster“ wieder zusammen. Gleichzeitig finden Stiller und Jay Roach seit ihrer Arbeit an einer weiteren legendären Comedy-Trilogie „Meet the Parents“, „Meet the Fockers“ und „Little Fockers“ wieder zusammen. Klingt in jedem Fall nach einer spannenden Mischung. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden. Und auch die Eröffnungsszene haben wir für euch.