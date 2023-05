Erst kürzlich haben wir euch auf neue Funktionen für kognitive Barrierefreiheit, zusammen mit Live Speech, Personal Voice und Point and Speak in Lupe aufmerksam gemacht, die Apple mit iOS 17 einführen wird. Nun gibt Apple ein konkretes Fallbeispiel dafür, wie die Bedienungshilfen auf dem iPhone und iPad in Kombination mit Apps die Kommunikation verbessern.

AssistiveWare läutet die nächste Generation der Technologie für unterstützende und alternative Kommunikation ein

Wir möchten euch auf einen neuen Beitrag im Apple Newsroom aufmerksam machen, mit dem Apple die Arbeit der Entwickler von AssistiveWare thematisiert. Konkret geht es um den 9-jährigen Jay, bei dem im Jahr 2015 Autismus diagnostiziert wurde. Im Alter von vier Jahren begann Jay, Proloquo2Go zu benutzen, eine App für Unterstützte Kommunikation, die von AssistiveWare entwickelt worden und für iPhone und iPad erhältlich ist.

Proloquo2Go verkörpert die Mission von AssistiveWare: Unterstützte Kommunikation zu einem effektiven und akzeptierten Mittel der Kommunikation zu machen. Unterschiedliche Menschen die nicht in der Lage sind mündlich zu kommunizieren nutzen diese Hilfsmittel, darunter Personen mit ALS, Zerebralparese, Autismus und mehr.

Die nächste Generation der Apps von AssistiveWare für die Unterstützte Kommunikation, Proloquo und Proloquo Coach, ist seit 2022 erhältlich. Proloquo erzeugt nicht nur Sprache, sondern hilft Anwendern Phrasen oder Sätze zu bilden, verwandte Wörter zu lernen und ihre Sprach- und Grammatikkentnisse zu erweitern. Proloquo Coach gibt Familien und Pädagog:innen die Werkzeuge an die Hand, mit denen sie Kinder und Schüler beim Lernen unterstützen können.

Proloquo bietet 49 echte Kinder- und Erwachsenenstimmen für die Sprachausgabe und 12.000 Wörter — etwa dreimal mehr als andere Apps für Unterstützte Kommunikation. AssistiveWare-Apps unterstützen auch VoiceOver und Schaltersteuerung für blinde, im Sehvermögen oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Nutzer.