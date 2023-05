Bereits im Sommer 2020 hatte der Analyst Ming-Chi Kuo vorhergesagt, dass Apple an einer Periskop-Kamera für das iPhone arbeitet. Die Technik soll einen 5- oder 6-fachen optischen Zoom ermöglichen. Mittlerweile haben mehrere Quellen bestätigt, dass dieses Jahr ein iPhone mit verbesserten Zoom-Fähigkeiten kommen wird. Doch die Technik soll dem iPhone 15 Pro Max vorbehalten sein, womit das iPhone 15 Pro voraussichtlich beim 3-fachen optischen Zoom verbleiben wird. Nun liefert der Leaker Unknownz21 einen Hinweis, warum Apple die Funktion nur dem größeren iPhone spendiert.

Die Entscheidung, die Periskop-Technologie vorerst auf das Pro Max Modell zu beschränken, ist wahrscheinlich auf den internen Platzbedarf zurückzuführen, der für die Unterbringung der komplexen Hardware erforderlich ist. Infolgedessen musste Apple das Layout des Kameramoduls im iPhone 15 Pro Max umgestalten.

Das Modell der nächsten Generation soll im Vergleich zum iPhone 14 Pro Max von außen so aussehen, als hätte sich nicht viel verändert, aber unter der Haube wird das Hardware-Layout deutlich anders sein.

Wenn das aktuelle iPhone 14 Pro Max im Querformat mit der Seitentaste oben gehalten wird, befindet sich das Teleobjektiv am nächsten an der oberen Ecke des Geräts, während das Ultraweitwinkelobjektiv unten zwischen dem Blitz und dem LiDAR-Sensor sitzt. Im Vergleich dazu wird das Ultraweitwinkelobjektiv beim iPhone 15 Pro Max in die Ecke des Kamera-Arrays wandern, während das Teleobjektiv seinen Platz zwischen Blitz und LiDAR-Sensor einnehmen wird. Dadurch hat Apple mehr Platz im Inneren, um die für das Periskop-System erforderliche gefaltete Optik zu integrieren.

Ein Periskop-Objektivsystem verwendet in der Regel ein primäres Objektiv, um ein Bild aufzunehmen, wobei ein Winkelspiegel oder Prisma das Licht in einem 90-Grad-Winkel auf ein sekundäres Objektiv umlenkt, das es dann an den Bildsensor weiterleitet. Um die Brennweite zu verlängern, sind der Bildsensor und die Sekundärlinse seitlich im Inneren des Smartphones angeordnet, was wertvolle Fläche beansprucht.

Aufgrund der abgewinkelten Reflexion des Lichts im Periskop-System wird das Teleobjektiv wahrscheinlich quadratisch sein, anders als das runde Teleobjektiv des iPhone 14 Pro Max. Der Kameraausschnitt des iPhone 15 Pro Max wird von außen betrachtet jedoch weiterhin rund sein.

On a related note – the camera arrangement has changed, compared to the 14 Pro / Pro Max.

The Ultra Wide and Telephoto cameras have swapped positions – so the camera between the flash and LiDAR sensor is the one with periscope lens on the 15 Pro Max (regular telephoto on 15 Pro) https://t.co/J0QYdPsNH7

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) May 16, 2023