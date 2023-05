Im letzten Jahr gab es beim iPhone 14-Lineup aufgrund von Lieferengpässen erhebliche Probleme, die dazu führten, dass die Kunden die neuen Modelle (insbesondere die Pro-Geräte) nicht rechtzeitig zur Weihnachtszeit kaufen konnten. Es sieht jedoch so aus, als würde Apple für die Veröffentlichung der iPhone 15-Generation Vorkehrungen treffen, um eine ähnliche Situation zu vermeiden. Einen Hinweis hierfür liefert der Display-Analyst Ross Young, dem zufolge die Produktion der iPhone 15-Displays bereits im Juni beginnen soll.

Frühe Produktion von iPhone 15 Displays

Laut Ross Young wird sowohl für das iPhone 15 als auch für das iPhone 15 Pro ein hohes Produktionsvolumen erwartet, was darauf hindeutet, dass Apple mit einer höheren Nachfrage nach dieser Generation rechnet. Die Massenproduktion der Displays soll im Juni starten. Dieser frühe Start lässt vermuten, dass Apple mögliche Probleme in der Lieferkette frühzeitig verhindern will.

Young verriet auch, dass alle neuen iPhone 15-Modelle, nicht nur die Pro-Varianten, mit der Dynamic Island-Displaytechnologie ausgestattet sein werden. Zudem heißt es, dass die Pro-Modelle die gleiche Displaygröße haben werden wie die aktuelle Generation, aber mit schlankeren Rändern. Wie erwartet, werden Premium-Features wie ProMotion, das variable Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz ermöglicht, exklusiv den Pro-Modellen vorbehalten bleiben.

Was das Design betrifft, so hatte Apple ursprünglich ein neues Design für die iPhone 15-Reihe geplant, einschließlich Solid-State-Lautstärketasten mit haptischem Feedback. Dieses Redesign wurde jedoch aufgrund von Lieferschwierigkeiten aufgegeben. Apple wird jedoch angeblich eine neue Aktionstaste einführen, die den traditionellen Lautlos-Schalter ersetzen wird.

Es wird erwartet, dass die offizielle Ankündigung des iPhone 15 und des iPhone 15 Pro im September stattfinden wird, entsprechend Apples traditionellem Veröffentlichungszeitplan.