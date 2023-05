Der ehemalige Apple Mitarbeiter Weibao Wang wurde offiziell wegen des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen im Zusammenhang mit dem Apple Car angeklagt. Die Anklage wurde vom Justizministerium der USA gegen ihn erhoben, wie aus einer Anklageschrift hervorgeht. Laut CNBC wird Wang in sechs Fällen des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen angeklagt, die er zwischen 2016 und 2018 begangen haben soll.

Daten rund ums Apple Car gestohlen

Während seiner Zeit bei Apple arbeitete Wang im „Annotation Team“, wo er unter anderem für die Entwicklung von Algorithmen zuständig war, die den Prozess der virtuellen Kennzeichnung von Objekten in der realen Welt beschleunigen sollten. In dieser Funktion erhielt er „umfassenden Zugang“ zu Datenbanken, die wichtige Informationen über das Apple Car Projekt enthielten. Der Umfang des Zugriffs war auf einige Tausend Mitarbeiter von Apples riesiger Belegschaft von über 135.000 Vollzeitmitarbeitern beschränkt.

Bevor er Zugang zu den Datenbanken von Apple erhielt, musste Wang Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnen, die Apples geistiges Eigentum schützen sollen. Darüber hinaus musste er eine Geheimhaltungsschulung absolvieren, in der auf die schwerwiegenden Folgen des Diebstahls und Missbrauchs von Unternehmensdaten hingewiesen wurde. Trotz dieser Maßnahmen soll Wang im Jahr 2016 den „gesamten autonomen Quellcode“ der autonomen Fahrzeugtechnologie von Apple heruntergeladen haben. Darüber hinaus wird ihm vorgeworfen, kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen im Jahr 2018 weitere Informationen zu autonomen Systemen und Hardware gestohlen zu haben.

Als Wang Apple verließ, teilte er dem Unternehmen seine Zukunftspläne nicht mit. Später stellte sich jedoch heraus, dass er eine Stelle bei der US-Tochtergesellschaft eines chinesischen Unternehmens angenommen hatte, das an der Entwicklung autonomer Fahrtechnologie beteiligt ist. Im Mai 2018 führte Apple eine Überprüfung der Datenzugriffsprotokolle durch und stellte fest, dass Wang kurz vor seinem Weggang auf sensible Daten zugegriffen hatte. Dies veranlasste Apple, das Justizministerium in die Untersuchung einzubeziehen.

Im Juni desselben Jahres führte das Justizministerium eine Durchsuchung des Wohnsitzes von Wang durch. Anschließend kaufte Wang ein Flugticket von San Francisco, Kalifornien, nach Guangzhou, China. Das Ausmaß des Diebstahls wurde Berichten zufolge nach seiner Ankunft in China aufgedeckt. Derzeit liegt ein Haftbefehl gegen Wang vor, und wenn er ausgeliefert und verurteilt wird, droht ihm eine Höchststrafe von 60 Jahren Gefängnis.

Wang ist nicht der einzige ehemalige Apple Mitarbeiter, der Apple Car Informationen gestohlen haben soll. In einem anderen Fall bekannte sich Xiaolang Zhang im Rahmen eines Vergleichs des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen für schuldig. Zhang hatte ebenfalls versucht, aus dem Land zu fliehen, wurde aber festgenommen. Ebenso wird der ehemalige Apple Car Mitarbeiter Jizhong Chen der Industriespionage beschuldigt.