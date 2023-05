„Killers of the Flower Moon“ wird am 6. Oktober 2023 in ausgewählten Kinos und am 20. Oktober in allen Kinos uraufgeführt. Im weiteren Verlauf startet der Film auf Apple TV+. Vorab gibt es nun den ersten Teaser zum Film mit Leonardo DiCaprio.

Apple TV+ veröffentlicht Teaser zu “Killers of the Flower Moon”

Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass wir erstmals über “Killers of the Flower Moon” berichtet haben. So langsam aber sicher geht es allmählich in die heiße Phase. Bevor der Film im Oktober seine Kino-Premiere feiern wird, feiert der Film am 20. Mai bei den Filmfestspielen von Cannes uraufgeführt. Nun hat Apple TV+ den ersten Teaser veröffentlicht. In den kommenden Wochen und Monaten dürften weitere Teaser und Trailer folgen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachte Öl der Osage-Nation ein Vermögen ein, die über Nacht zu einem der reichsten Menschen der Welt wurde. Der Reichtum dieser amerikanischen Ureinwohner zog sofort weiße Eindringlinge an, die so viel Osage-Geld wie möglich manipulierten, erpressten und stahlen, bevor sie zum Mord griffen. Basierend auf einer wahren Geschichte und erzählt durch die unwahrscheinliche Romanze von Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) und Mollie Kyle (Lily Gladstone) ist „Killers of the Flower Moon“ eine epische Western-Krimi-Saga, in der wahre Liebe auf unaussprechlichen Verrat trifft. „Killers of the Flower Moon“ mit Robert De Niro und Jesse Plemons wird von Oscar-Gewinner Scorsese nach einem Drehbuch von Eric Roth und Scorsese inszeniert, das auf dem Bestseller von David Grann basiert.

„Killers of the Flower Moon“ stammt aus den Apple Studios und wurde gemeinsam mit Imperative Entertainment, Sikelia Productions und Appian Way produziert. Produzenten sind Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas und Daniel Lupi, wobei DiCaprio, Rick Yorn, Adam Somner, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer und Niels Juul als ausführende Produzenten fungieren.