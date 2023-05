„Stillwater – Staffel 3“ ist auf Apple TV+ gestartet. Traditionell blicken wir am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Nachdem bereits am Mittwoch „High Desert“ auf Apples Video-Streaming-Plattform angelaufen ist, steht ab sofort eine neue Kinder- und Familienserie bereit.

Apple TV+: „Stillwater – Staffel 3“ ist gestartet

Apple TV+ hat in den vergangenen Woche und Monaten sein Angebot für Kinder und Familien deutlich erweitert. Ab sofort steht eine weitere Serie bereit, die sich in erster Linie an das jüngere Publikum richtet. Die Rede ist von „Stillwater – Staffel 3“. Dabei basiert die Serie auf der preisgekrönten und meistverkauften Scholastic-Buchreihe „Zen“ von Jon J Muth.

Die dritte Staffel der mit dem Peabody- und Daytime-Emmy-Award ausgezeichneten Serie „Stillwater“ dreht sich um die Geschwister Karl, Addy und Michael, die sich alltäglichen Herausforderungen – großen und kleinen – stellen müssen. Manchmal erscheinen diese unüberwindbar, doch zum Glück haben die drei Kinder Stillwater. Dabei handelt es sich um einen weisen Panda, der in der Nachbarschaft wohnt.

Durch sein Beispiel, seine Geschichten und seinen sanften Humor bringt Stillwater den Kindern das Konzept der Achtsamkeit bei und bietet ihnen gleichzeitig ein tieferes Verständnis ihrer Gefühle sowie Werkzeuge, die ihnen helfen, ihre eigenen täglichen Herausforderungen zu meistern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Möchtet ihr euch oder möchten eure Kinder sich einen Eindruck von der Seite verschaffen? Kein Problem, wir haben euch den offiziellen Trailer eingebunden.