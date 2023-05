Erneut hat die Notfall-SOS-Funktion des iPhone 14 eine entscheidende Rolle bei der Rettung einer Gruppe von Menschen gespielt. Dieses Mal haben sich zehn Wanderer im anspruchsvollen „Last Chance“-Gebiet des Santa Paula Canyon verirrt. In dem Gebiet besteht keine Mobilfunkanbindung – doch dank der „Notruf SOS über Satellit“-Funktion konnte die Gruppe den Behörden wichtige Informationen übermitteln, darunter ihren Aufenthaltsort und ob sie sofortige medizinische Hilfe benötigten.

Schlecht vorbereitete Wanderer auf Abwegen

Nachdem die Notfallnachricht abgesetzt wurde, trat innerhalb von dreißig Minuten das Upper Ojai Search and Rescue (SAR)-Team des Ventura County Sheriff’s Office in Aktion. Dreizehn Teammitglieder wurden eingesetzt, um die Wanderer zu finden, wobei sie mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen hatten, wie z. B. schlechte Sicht und das Durchqueren beschädigter Pfade und Bäche. Nachdem das SAR-Team etwa 6,5 Kilometer in die Schlucht hineingewandert war, gelang es ihm, die gesuchten Wanderer zu finden.

Die meisten der verirrten Wanderer waren schlecht auf die Expedition vorbereitet, da ihnen die wichtigsten Vorräte fehlten. Das SAR-Team versorgte sie mit Nahrung, Wasser und Beleuchtungsausrüstung und führte sie aus der Schlucht heraus. Glücklicherweise benötigte keiner der Wanderer medizinische Hilfe. Einer der Wanderer besaß ein iPhone mit der SOS-Notfallfunktion, die sich bei der Einleitung der Rettungsaktion als äußerst hilfreich erwies.

Das „Last Chance“-Gebiet des Santa Paula Canyon ist ein anspruchsvoller, knapp 10 Kilometer langer Wanderweg in Ventura County, der einen steilen Höhenunterschied von über 3.700 Fuß (1,13 Kilometer) aufweist. Er dient als Verbindungsstück zwischen dem Santa Paula Canyon und einem anderen Wanderweg, der seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Das felsige Gelände kann tückisch und rutschig sein, was es für schlecht ausgerüstete Wanderer riskant macht. Es kann mehr als fünf Stunden dauern, diesen Teil des Weges zu bewältigen.

Notruf SOS über Satellit

Die neue SOS-Notfallfunktion des iPhone 14 hat bei verschiedenen Vorfällen bereits zahlreiche Leben gerettet. Bei einem kürzlichen Notfall sind drei Studenten der Brigham Young University dank der neuen Notruffunktion aus einer brenzligen Situation entkommen. In einem weiteren Fall haben zwei Frauen in Kanada die Funktion genutzt, um den Rettungsdienst zu kontaktieren, als sie auf einer nicht geräumten Straße feststeckten.

Die Funktion ermöglicht zwar das Senden von kurzen Notfall-Textnachrichten, jedoch keine Anrufe. Beim Verbinden mit dem Satelliten-Netzwerk stellt das iPhone wichtige Fragen, um die Situation des Nutzers einzuschätzen, und übermittelt diese Informationen an die Rettungskräfte. Apple hat einen Kompressionsalgorithmus entwickelt, um die Textnachrichten dreimal kleiner zu machen und die Kommunikation auch in Extremsituationen zu gewährleisten.

Wenn sich der Nutzer in einem Gebiet befindet, in dem Notdienste Textnachrichten empfangen können, wird die Nachricht direkt gesendet. Andernfalls wird sie an eine Relaiszentrale mit speziell geschultem Personal von Apple weitergeleitet, das einen Notruf für den Nutzer absetzen kann. Dank der Satellitenverbindung können iPhone-Nutzer ihren Standort über das „Wo ist?“-Netzwerk auch ohne Mobilfunk- oder WiFi-Verbindung teilen, was zusätzliche Sicherheit in abgelegenen Gebieten bietet.