In regelmäßigen Abständen werfen wir einen Blick auf Disney+ und geben euch einen Ausblick darauf, was uns im kommenden Monat auf dem Video-Streaming-Dienst erwartet. Nun liegen uns die Inhalte für den Monat Juni 2023 vor. Was erwartet uns im kommenden Monat auf Disney+?

Neu auf Disney+ [Juni 2023]

Disney+: Neustarts

7. Juni

Queenmaker: The Making of an It Girl (Star)

Avatar: The Way of Water (Star)

Saint X“ (Star)

19. Juni

Flamin’ Hot (Star)

14. Juni

Farm Rebellion (Star)

16. Juni

Stan Lee (Marvel)

21. Juni

Abbott Elementary – Neue Folgen der 2. Staffel (Star)

Secret Invasion (Marvel)

Marie Antoinette (Star)

The 1619 Project (Star)

23. Juni

Der Beste der Welt (Disney)

28. Juni

Die amerikanische Hymne (Star)

Single Drunk Female – Staffel 2 (Star)

Wochenend-Familie – Staffel 2 (Disney)

Freeks – Staffel 1 (Disney)

Criminal Minds: Evolution – Staffel 16 (Star)

29. Juni

Kochen Undercover – Staffel 1 (Star)

Disney+: Neue Katalog Titel

2. Juni

Antwone Fisher (Star)

7. Juni

Mensch und Hund – Beste Freunde, treue Partner – Staffel 1 (National Geographic)

9. Juni

Schuldig bei Verdacht (Star)

Heat (Star)

16. Juni

Assassin’s Creed (Star)

Die Metropole des Maya-Kriegerkönigs (National Geographic)

21. Juni

Alaska: Eisige Tradition – Staffel 1 (National Geographic)

28. Juni

Narco Wars: Der Kampf gegen Drogen – Staffel 1 & 2 (National Geographic)

30. Juni