Anfang dieses Monats ist die postapokalyptische Serie „Silo“ auf Apple TV+ angelaufen. Wie sich immer mehr herausstellt, konnte Apple mit der Serie einen echten Hit landen. In den USA ist „Silo“ aktuell die beliebteste Serie.

„Silo“: aktuell die zweit-beliebteste Serie in den USA

Die Streaming-Experten von Reelgood beschäftigen sich Woche für Woche mit Streaming-Inhalten und analysieren, welche Serien und Filme in den USA besonders beliebt sind. Nun liegen die aktuellen Charts für die Woche vom 11. bis 17. Mai vor. Betrachtet man nur die Serien, so steht Apple TV+ mit „Silo“ ganz oben auf dem Treppchen. Apples Comedy-Serie „Ted Lasso“ konnte sich in dieser Disziplin Platz 3 sichern.

Wirft man Filme und Serien in einen Topf, so kann sich Silo hinter „Air“ (Prime Video) Platz 2 sichern. IN der Gesamtwertung vom „Ted Lasso“ auf Platz 5.

„Silo“ erzählt die Geschichte der letzten zehntausend Menschen auf der Erde, deren meilentiefes Zuhause sie vor der giftigen und tödlichen Außenwelt schützt. Niemand weiß jedoch, wann oder warum das Silo gebaut wurde, und jeder, der versucht, es herauszufinden, muss mit fatalen Konsequenzen rechnen. Rebecca Ferguson spielt Juliette, eine Ingenieurin, die nach Antworten über den Mord an einer geliebten Person sucht und auf ein Geheimnis stößt, das viel tiefer geht, als sie sich je hätte vorstellen können, und sie zu der Erkenntnis führt, dass wenn die Lügen dich nicht töten, es die Wahrheit tun wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Um euch einen Einblick in die Serie zu geben, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.